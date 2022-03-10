「蓮霧果樹防護網」每公頃補助3.3萬元　莊瑞雄攜手屏東果農防蟲害

▲莊瑞雄成功爭取「蓮霧果樹防護網補助」。（圖／翻攝莊瑞雄臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

屏東蓮霧每年4月皆會發生鳥類啄破套袋引發蟲害，民進黨立委莊瑞雄10日表示，他已爭取讓農民可申請「蓮霧果樹防護網補助」，並整理出申請資格供民眾參考。

莊瑞雄透過臉書表示，屏東蓮霧的高品質，連鳥兒都會忍不住偷吃！每年4月份左右，屏東南州的蓮霧，都會發生白頭翁、白腹秧雞啄破農民細心套袋，導致蚊蠅蜂類等昆蟲從套袋的破洞叮咬果實，以致賣相不佳影響收成的蟲害災情。

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因此去年起，他就邀集農糧署及農業改良場的專家到果園勘查，並且向專家建議農民自己想出來的好辦法：利用大型漁網在蓮霧套袋結果時期覆蓋住果樹，就能夠防止鳥啄，也不會因此遭受蠅、蜂後續的傷害，既能夠保住蓮霧，又不會傷害鳥類，算起來的成本又比較低廉，「我也向農委會建議補助防鳥漁網」。

莊瑞雄表示，昨日立院經濟委員會質詢時，「我又向農委會主委陳吉仲反應，主委也當場答應補助「蓮霧果樹防護網」。他也整理出了​果樹防護網補助的申請資格：

一、申請時間：即日起至4月15日（可溯至今年1月1日）​

二、補助對象：產銷班員、農民團體、農民。補助對象之農民為青年農民、取得有機（含轉型期）、產銷履歷驗證、臺灣農產品生產（責任）追溯管理或經本署審認通過友善環境耕作推廣團體登錄有案友善耕作者，優先補助。​

三、補助標準：以不超過1/3為原則，每公頃最高補助3.3萬元，補助面積不得低於0.1公頃。​

四、注意事項：限種植果樹申請且每筆土地（地號）對應其面積與種植情形僅補助1次，不得因耕作者或因作物品項變更而重複補助。