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今天就揪團吃！速食店連4天「買套餐送香草烤半雞」　

▲▼21Plus、21風味館。（圖／業者提供）

▲21Plus、21風味館白色情人節優惠快收下。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

喜迎白色情人節到來，人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」宣布祭出最新限時超殺優惠，即日起至14日連4天「買指定分享餐就送烤半雞」，直接現省225元；另，必勝客整個3月份也有平日限定小確幸，包括199元比薩、買紙包飯送個人比薩等好康，通通要把握機會吃。

21PLUS、21風味館即日起至3月14日推出「買香草烤半雞分享餐送香草烤半雞」限定優惠，分享餐包含1份香草烤半雞、1個烤雞專屬沾醬、6個奶香小可頌及2杯冬瓜檸檬凍飲，相較原價直接下殺63折、狂省225元，且foodomo美食外送平台同享優惠，提醒部分品項會根據門市提供產品進行更換，而21TOGO、台積電及烏日高鐵等門市不參與此活動。

▲▼必勝客推全新紙包飯系列。（圖／業者提供）

▲必勝客全新紙包飯系列開吃了。

另，必勝客3月的限時小確幸也要筆記，即日起至3月31日每逢周一到周四，到全門市外帶大比薩1個通通限時降價（不含期間限定口味、隱藏版口味），只要199元就能爽吃，一共有18款口味任選，再加碼祭出APP限定「買1送1」優惠，即日起至4月25日期間每逢周一至周五，透過PK雙饗卡APP購買最新紙包飯系列就可免費多吃夏威夷個人比薩1個，數量有限、售完為止。

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