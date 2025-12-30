國民品牌新推「台式芋頭奶茶」掀話題！網：跑3家請店員訂才買到

▲國民奶茶品牌推出「芋頭奶茶」在社群掀起討論。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

芋頭控、奶茶控最近又有新品可嚐鮮！阿薩姆先前推出「芋香奶茶」沖泡包引發話題，而立頓近來則推全新「台式芋頭奶茶」，在Threads上掀起討論，網友表示跑了3家全聯都沒買到，最後請店員訂，直說喝起來超療癒，其他網友也說「看到芋頭奶茶真的完全沒抵抗力」。

先前國民奶茶品牌「阿薩姆」推出芋香奶茶三合一沖泡包，以熟悉的牛奶盒造型，搭配浪漫紫色設計，在社群引發話題，網友笑說「買沖泡包時，還以為店員放錯！」過往芋香奶茶鋁箔包在韓國超商熱賣，台灣消費者同樣喜愛，而一盒10包的設計更方便攜帶。

如今立頓也推出全新「台式芋頭奶茶」，選用真實芋頭粉、雨林聯盟認證紅茶與烏龍茶，以及100%進口紐西蘭奶粉，無人工香料與色素。適合熱喝，還能DIY做創意料理，例如粉包加入少量熱水即可調成細緻芋泥，輕鬆加入甜鹹料理，滿足芋頭控的各種小巧思。

網友在Threads上分享也引發討論，許多芋頭控紛紛留言「我跑了4家都沒有，已經和店員詢問，幸好明天會補貨」、「芋頭控看到直接暈倒，明天立刻去找」、「芋頭控在此，看到芋頭奶茶真的完全沒抵抗力」、「有出芋頭！！這怎麼樣都要喝到」。

全聯目前也祭出優惠，立頓「台式芋頭奶茶」單袋特價155元，即日起至1月8日，任選2袋290元，平均每袋約145元。

針對喜歡鹹芋頭風味的消費者，業者也推薦萬歲牌「燕麥堅果飲-芋頭香菇風味」，選用細緻研磨的杏仁果，搭配香菇與蔬菜，再加入高纖燕麥片，素食者也能安心享用。

★萊爾富推「哈密瓜金萱奶茶」

萊爾富近來則主打多款果香系飲品與限時優惠。其中「樂法職人手作哈密瓜金萱奶茶」售價38元，結合金皇后哈密瓜與台灣金萱茶；「樂法黃金柚蜜綠」售價32元，選用台灣文旦柚與韓國黃金柚，即日起至明年1月20日，兩款飲品享單件30元、任兩件55元優惠。

▲▼萊爾富推出多款哈密瓜風味新品，其中「樂法職人手作哈密瓜金萱奶茶」限時優惠。（圖／業者提供）

果C果昔新推出「哈瓜戀乳」，嚐鮮價89元（原價109元），主打清爽口感；另有「蒟蒻果凍飲哈蜜瓜」售價59元，鎖定偏好咀嚼系飲品族群。

跨年檔期方面，果C果昔首度推出12月31日限定「果昔女神日」，7款人氣口味任選兩杯99元，包括「莓完莓了」、「蘋果藍莓」、「鳳梨芭樂」、「綠的拿鐵」、「曖昧打翻了」、「奇怪ㄟ檸」、「檸芭檸檸」，並同步推出「蘋果藍莓果昔」搭配百家得蘭姆酒－萊姆風味的派對組合，優惠價129元，搶攻跨年聚會商機。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。