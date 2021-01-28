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好評再升級！百富X晶華酒店推出期間限定「春節五星饗宴」　讓新年團圓更有滋味

▲▼百富,威士忌,晶華,年夜飯,團圓飯,2021開運。（圖／品牌提供）

▲The Balvenie百富新推出的春節禮盒，以概念「聚而成圓」打造全新視覺，展現圓滿心意。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

還有兩週就是農曆春節，令人感傷的2020終於要過去了，在這個重視相聚的節日裡，能與家人好友團圓，是許多人的殷殷期盼。一直是許多人聚餐時優先選擇的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌「The Balvenie百富」，2021年最新推出的春節禮盒便以概念「聚而成圓」打造全新視覺，希望以「圓」啟動人們對圓融、圓滿的美好想像，為嶄新的一年致上最圓滿的心意。

佐餐首選百富，那麼用餐地點呢？相信許多人現在正為了除夕到初五的聚餐地點而煩惱！過年期間有絕大多數時間為家庭聚會，基於長輩們較喜歡及習慣傳統中式料理，今年不妨到知名五星級酒店集團「晶華國際酒店集團」歡慶年節，邀請許久未見的親友，以圓桌來相聚，再搭配最圓味的百富，今年的團圓將會更有滋味！

▲▼百富,威士忌,晶華,年夜飯,團圓飯,2021開運。（圖／品牌提供）

▲圓桌搭配「聚而成圓」的百富，讓今年春節更顯圓滿、珍貴。

2020年底百富就曾串聯全台18家中餐廳推出「圓桌餐酒會」，不僅活動獲得熱烈好評迴響，許多老饕更是敲碗希望春節期間能再有類似活動！所以這次百富將聯合晶華國際酒店集團，推出期間限定「春節晶華五星饗宴」，活動期間（2021/2/11除夕～2021/2/16初五）超過6人(含)以上至晶華國際酒店集團指定餐廳入席用餐，即贈「百富12年雙桶」及「14年加勒比海蘭姆桶」專屬品酩試飲組，在這相聚更顯珍貴的時刻，由百富使餐酒搭配層次感更進階，讓團圓時刻因百富而更圓滿。

▲▼百富,威士忌,晶華,年夜飯,團圓飯,2021開運。（圖／品牌提供）

▲除夕到初五還沒選好要去哪兒吃團圓飯？不妨可考慮知名星級飯店「晶華酒店」，帶家人吃頓難得的好料。

「春節晶華五星饗宴」合作的中餐廳有，台北晶華酒店「晶華軒」、台南晶英酒店「晶英軒」及宴會廳走春宴、以及花蓮太魯閣晶英酒店「梅園中餐廳」。「百富12年雙桶」的圓味口感源自兩種酒桶中連續熟成，匯聚兩個不同橡木桶的風味，很適合搭配海鮮一起享用，例如蠔皇極品鮑魚澳洲婆參、蘿勒香蒜辣炒蝦、酥炸糖醋菊花魚等，可以鮮明襯托食材的鮮味與甜度，也使12年雙桶的香甜酒液變得更溫潤順口；而14年加勒比海蘭姆桶則建議搭配肉品，例如柱侯醬燜牛肋骨、鳳梨蜂蜜咕嚕肉、香酥芋泥鴨等，肉類的油脂與14年加勒比海蘭姆桶的豐富香氣在口中融合，每一口都能體現滿溢的過桶「圓」味，讓百富多年以來始終是老饕佐餐的精選美酒之一。

▲▼百富,威士忌,晶華,年夜飯,團圓飯,2021開運。（圖／品牌提供）

▲台北晶華軒的富貴鮑參盆菜即適合搭配百富12年雙桶一起享用，能替海鮮食材提鮮提味。

▲▼百富,威士忌,晶華,年夜飯,團圓飯,2021開運。（圖／品牌提供）

▲台南晶華菜色澎派、味道鮮美，住在南部的朋友正能以好料犒賞自己與親友。

一直以來以匠心製酒精神為品牌核心的百富，不僅在威士忌界享有盛名，更以業界首創的過桶技術，體現百富的精湛釀酒工藝，也讓多元風味和諧如「圓」。另外值得一提的是，業界首創過桶技術的百富，繼去年與曾獲iF、紅點與IDEA等國際設計大獎的當代新銳藝術家范承宗合作推出「2020富・竹春節限量禮盒」後，今年再度聯手以匯聚圓滿的寓意為設計靈感，推出「百富『聚而成圓』12年雙桶新年限量禮盒」，藉匯集向圓的金色線條，表達祈願八方和諧、運勢足旺，體現滿溢的過桶「圓」味。

▲▼百富,威士忌,晶華,年夜飯,團圓飯,2021開運。（圖／品牌提供）

▲禮盒內附以鑄幣工法打造的合金杯墊，延續外盒的向內線條；「百富」字樣象徵聚福也聚富，非常適合用來贈送給想感謝的親友。（全台菸酒專賣店及各大連鎖量販通路均有販售）

今年別再讓婆婆媽媽辛苦了！不論是懂吃的老饕還是挑食的吃貨，春節聚餐若有機會蒞臨晶華酒店親嚐美味，特意要餽贈給親友的年節禮品，或許就能以百富展現難得心意。然而，春節假期在即、訂位從速，「春節晶華五星饗宴」每日亦有數量限制，不想掃興壞了大家興致，建議即早安排，才能以美食與美酒，為親朋好友獻上一個象徵團圓、圓滿的好年。

百富邀您新春以圓桌相聚，情感在餐桌間能更為凝聚！
即刻開桌去：https://reurl.cc/NXXWrn
 

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