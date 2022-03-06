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酒條通威士忌賣便宜　和橡木桶董座互嗆「憑什麼！」

▲酒條通洋酒,橡木桶洋酒,陳春安,江偉正,威士忌,洋酒,酒。（圖／google map）

▲因為一支威士忌，酒條通洋酒和橡木桶洋酒互槓。（圖／google map）

記者李薇／綜合報導

兩大洋酒進口商「酒條通洋酒」及「橡木桶洋酒」，為了英國威士忌定價起糾紛，橡木桶董座陳春安就在酒條通粉絲專頁上留言，「請你下架，否則本公司『橡木桶洋酒』將向法院提出告訴」，酒條通董事長江偉正也親上火線反擊，「請問你是要用什麼身份要求我下架，我公司的原則是要讓消費者用最實惠的價格享用威士忌。」

這款英國威士忌是橡木桶獨家代理，定價2500元，而酒條通透過平行輸入進口，僅賣1399元，價差達到千元以上。對此，橡木桶董座陳春安就到酒條通粉絲專頁上留言，「這是國外委託台灣代理銷售產品，你低價出售影響到品牌形象」、「請你下架，否則本公司『橡木桶洋酒』將向法院提出告訴」。

而酒條通董事長江偉正也直接在留言下方反擊，「請問你是要用什麼身份要求我下架，你橡木桶做你的生意、我酒條通做我的生意，我便宜賣請問你有什麼資格來要求我做生意的方式，你要提告隨時歡迎。」

江偉正表示，「你要怎麼經營是你的事情，我公司的原則是要讓消費者用最實惠的價格享用威士忌，請問你有什麼資格干涉我要怎麼經營。」

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