民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

▲好市黑色購物週在本周引爆。今年買氣以「國外限定、家電好物、生活補貨」三大類最為火熱。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

好市多一年一度的黑色購物週在本周引爆，今年共有超過500件商品參戰，官方更強調「黑標＝全年最低價」，只有黑五七天會出現，堪稱年度最不容錯過的採購時刻。今年買氣以「國外限定、家電好物、生活補貨」三大類最為火熱，不論是平常很難買到的美國限定商品，或是黑標才會出現的高單價小家電，都成為會員手刀直奔的目標，哪些特別商品必入手？「3類必買指南」報你知，讓你能夠快速掌握今年黑五的採購優先順序！

必買指南1：國外限量進口

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

天然植萃洗髮Herbal Essences黑五限定三件組，原價：629元 折價：150元 特價：479元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

因往年會員搶購被戲稱打架洗髮精，英國皇家植物園認證，主打無矽靈、無人工色素、無礦物油與無焦油成分，屬於全家可使用的溫和系列。今年黑五限定組一盒滿足多種需求（葡萄柚-豐盈／迷迭香-修護／白草莓-去油），味道也超級自然療癒，此組合只在好市多黑五販售，勢必要趁此時囤貨，售完不補！

Olay膠原胜肽"精華，原價：1299元 折價：300元 特價：999元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

這款膠原胜肽"精華平時台灣買不到，必須透過代購才能取得。今年黑五吸引許多會員搶先入手，可以說是今年黑五詢問熱度最高的保養品之一。

Crest 3D White速效亮白牙膏，原價：549元 折價：120元 特價：429元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

美國Costco多年暢銷商品，今年台灣黑五限時引進五入組。產品主打速效，對咖啡、茶與紅酒造成的牙漬特別有效，不少會員一次購買數組備用。

IRIS OHYAMA 日本製握式暖暖包，原價：349元 折價：70元 特價：279元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

迎接接下來的急凍天氣，許多民眾趁此時購入。此暖暖包最高溫度68度，平均溫度52度，每日本原裝進口，可連續使用16小時。

CALVIN KLEIN男收納式填充外套 S-XL，特價：1,879元，現省470元

澳洲牛肋條真空包AUS RIB FINGER VACUUM BACK，特價439元，省120元

必買指南2：生活補貨必囤

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

好自在液體衛生棉清新淨味清新淨味款，原價：589/549/269元 折價：170/170/74元 特價：419/379/195元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

好自在熊抱散熱安睡褲，原價：479元 折價：110元 特價：369元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

這款液體衛生棉僅於黑五檔期販售，升級後具備超吸收、超透氣、超輕薄以及淨味四大特性。「黑洞般吸收力」能將經血瞬吸到底層，不反滲回表面，長時間使用還是可以保持乾爽。0.3公分的輕薄厚度不易變形，雙重淨味科技能有效去除異味，深受久坐或長時間活動族群歡迎。而熊抱安睡褲在原有高包覆力基礎上再升級，加入進口牛乳精華使材質更加柔滑親膚。襠部與腰圍的散熱能力提升兩倍，整體厚度減輕，使夜間穿著更不悶熱。適合習慣整晚需要安心防護的女性使用，是黑五期間女性用品中熱度極高的商品。

FEBREZE 風倍清浴廁專用蛋，原價：589元 折價：154元 特價：435元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

浴廁清潔中最受歡迎的補貨品之一。產品操作方式簡單，只需按壓背面按鈕即可防臭。能有效改善排水孔味、尿味、馬桶異味與潮濕悶味。小巧防潑水的設計特別受到租屋族青睞，不少民眾一次購買三至四組備用，作為冬季長時間潮濕的常備品。

Gillette 極光刮鬍刀旅行盒組，原價：1349元 折價：420元 特價：929元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

一年只有在黑五出現的頂級刮鬍刀！刮鬍子最擔心是不乾淨、又刮傷泛紅。極光刀以順貼不拉扯為最大亮點。旋轉刀頭可以100%完美服貼各種死角，再也不用擔心卡卡不適！五層奈米級刀片一刮即淨、不留鬍渣! 搭配金屬底座與旅行盒，不只有型還實用，成為今年黑五男性理容類詢問度最高的商品之一。

HOTEL GRAND 雙人白羽絨被，原價：3199元 折價：900元 特價：2299元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

含80%鴨絨、20%鴨毛，商品重量約2.04公斤。

澳洲製植物精油香皂組合，原價：539元 折價：120元 特價：419元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

這類商品雖非主攻大品項，但現場的詢問度意外高，屬於「看見就會想買」的實用類別。香皂8入及洗手液1入，同時清潔及滋潤肌膚，植物精油香氛。

必買指南3：黑五家電降到最低

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

Oral-B iO Smart電動牙刷組，原價：5889元 折價：1400元 特價：4489元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

每年黑五就被賣斷貨的iO電動牙刷! 超級划算限時限量，一支立減1400，黑五優惠後換算單支價格不到2300元，真的是晚來就被搶光了! 這款德國製電動牙刷內含2刷柄＋6刷頭。使用最先進iO微震科技能集中傳導動能至刷毛，提高清潔效率，小圓刷頭則提升口腔死角的清潔力。還有三重壓力感應燈能在刷牙力道過大時會亮紅燈提醒，還會自動降速，保護牙齦健康，預防刷牙刷太大力牙齦流血。黑五優惠一年一度才有，比平日購買更具價格優勢，買到賺到。

PS5主機遊戲雙手把同捆組含NBA 2K26數位遊戲券及無線雙手把，原價：19199元 折價：3400元 特價：15799元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

今年黑五的電玩主力，以雙手把組合最具話題。除附最新NBA 2K26遊戲外，機體更輕薄，價格亦較平日活動更具競爭力。許多家庭直接趁黑五購入作為年底節慶禮物。

SHARP 528公升四門對開冰箱，原價：44499元 折價：9200元 特價：35299元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

容量高達528公升，非常適合大家庭一次囤多天份量食材、一次購足過節備料。配備自動除菌離子、水霧冷藏室、深度冷凍等多項保鮮功能，可延長食材保存期限並維持原味與新鮮。

BOSE 兩件式家庭劇院組，原價：29999元 折價：8000元 特價：21999元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

無限串流WIFI，AIRPLAY 2，QUIETPORT技術，TRUE SPACE技術，90天內退貨保證，四個全頻段驅動單體，一個中置球錐高音單體，支援DOLBY ATOMS，HDMI或光纖音訊連接。

PHILIPS 75吋 MiniLED 顯示器（75MLED800），原價：44,799元，省9,000元，優惠價：35,799元

▲▼黑五,好市多,掃貨,家電,生活,食品,購物,折扣。（圖／網友提供）

JLAB EPIC LAB EDITION 降噪真無線藍牙耳機，原價：4999元 折價：1000元 特價：3999元

具備深度降噪、音場細膩與久戴不痛等特性，特別受到通勤族、遠距工作者與音樂愛好者青睞，13小時續航力，搭配充電盒達56小時，低延遲連線。

LG 21KG 滾筒洗衣機（WD-S21VB），原價：35,999元，省7,300元，優惠價：28,699元

BRUNO 氣炸烤箱15公升，原價：2899元 折價：600元 特價：2299元

LG WiFi Styler 蒸氣電子衣櫥（E523IR），原價：37,799元，省8,000元，優惠價：29,799元

LG 21公斤滾筒洗衣機，原價：35,999元，省7300元，特價：28,699元

ASUS 15.6吋筆記型電腦，原價：21,399元，省4400元，特價：16,999元

SONY PS5（SLIM）主機遊戲雙手把同捆組，原價：19,199元，省3400元，特價：15,799元

DYSON 戴森手提無線吸塵器 V8，原價：7999元 折價：800元 特價：7199元

由於黑五的黑標商品被視為年度最低價，加上許多國外限定品平時不易購得，懂得精打細算的會員們採購動線都是「先搶限定、再補消耗品」的模式。還在猶豫該如何下手嗎？不妨就從本次四大指南入手，優先鎖定限量、平日買不到或折扣幅度最大的商品，掌握黑五七天的高效率採購節奏吧！

“PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4

橄欖油買1送1、哈利波特餅乾優惠！賣場「義大利周」夯品一次看

21風味館「香草烤雞」62折起！感恩節優惠　拿坡里8塊只要199

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光　除濕機、美國牛梅花下殺

全台首發！Global Mall桃園A19打造「B.Duck城市樂園」　6米高小黃鴨可愛亮相

頂呱呱「恰吉第2波聯名」磁吸燈箱開賣　滿額刮刮樂抽全套周邊

好市多黑五「第3波優惠」曝光！日用品瘋搶、A4和牛省600元

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包　零食飲料下殺

海外醫美爆買潮升溫　八億攜手美韓國際原廠揭露「台灣醫美真正優勢」

挑戰最巨啤酒杯！台啤KING SIZE「聖誕登場」一口入魂喝出健身線條？

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

北市「電梯補助」最高300萬　25件先用「分期領補助款」

停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」　考試院長盼展開院際合作

台南龍崎光節空山祭12/25登場　14裝置藝術打造全台最美山林燈節

台灣10月手機銷量增17%　iPhone 17系列包辦熱銷榜

公園約會成噩夢！18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

矽品精密職福會勇奪雙料冠軍　多元化福利獲台中市府肯定

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

星野集團首座「奈良監獄博物館」亮點公開　咖啡廳吃原創咖哩麵包

郭富城大方公開三女兒名字　被問第4胎計畫認：順其自然

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

【原來臉真的會睡扁】橘貓整隻趴玻璃桌上 從下面一看臉根本包子XD

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

好市多黑五「第4波優惠」曝光

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

拿坡里烤雞38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

好市多黑五「第2波優惠」懶人包

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包

超商咖啡「周一限定」優惠買1送1

好市多黑五「第4波優惠」曝光

好市多黑五「第4波優惠」曝光

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」將在11月27日邁入第4天，台灣好市多再透露「第4波優惠品」，包括「TCL 75吋QLED顯示器」折6,600元，「美國頂級牛梅花薄切」每公斤折160元。

好市多保暖神衣「買給妻原價4199元」　他愣見：打到骨折

好市多保暖神衣「買給妻原價4199元」　他愣見：打到骨折

年紀越大越有孤獨感？

年紀越大越有孤獨感？

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

網黃闖好市多貨架露胸自拍　前鎮分局要查了

網黃闖好市多貨架露胸自拍　前鎮分局要查了

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

