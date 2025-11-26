今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

▲好市黑色購物週在本周引爆。今年買氣以「國外限定、家電好物、生活補貨」三大類最為火熱。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

好市多一年一度的黑色購物週在本周引爆，今年共有超過500件商品參戰，官方更強調「黑標＝全年最低價」，只有黑五七天會出現，堪稱年度最不容錯過的採購時刻。今年買氣以「國外限定、家電好物、生活補貨」三大類最為火熱，不論是平常很難買到的美國限定商品，或是黑標才會出現的高單價小家電，都成為會員手刀直奔的目標，哪些特別商品必入手？「3類必買指南」報你知，讓你能夠快速掌握今年黑五的採購優先順序！

必買指南1：國外限量進口

天然植萃洗髮Herbal Essences黑五限定三件組，原價：629元 折價：150元 特價：479元

因往年會員搶購被戲稱打架洗髮精，英國皇家植物園認證，主打無矽靈、無人工色素、無礦物油與無焦油成分，屬於全家可使用的溫和系列。今年黑五限定組一盒滿足多種需求（葡萄柚-豐盈／迷迭香-修護／白草莓-去油），味道也超級自然療癒，此組合只在好市多黑五販售，勢必要趁此時囤貨，售完不補！

Olay膠原胜肽"精華，原價：1299元 折價：300元 特價：999元

這款膠原胜肽"精華平時台灣買不到，必須透過代購才能取得。今年黑五吸引許多會員搶先入手，可以說是今年黑五詢問熱度最高的保養品之一。

Crest 3D White速效亮白牙膏，原價：549元 折價：120元 特價：429元

美國Costco多年暢銷商品，今年台灣黑五限時引進五入組。產品主打速效，對咖啡、茶與紅酒造成的牙漬特別有效，不少會員一次購買數組備用。

IRIS OHYAMA 日本製握式暖暖包，原價：349元 折價：70元 特價：279元

迎接接下來的急凍天氣，許多民眾趁此時購入。此暖暖包最高溫度68度，平均溫度52度，每日本原裝進口，可連續使用16小時。

CALVIN KLEIN男收納式填充外套 S-XL，特價：1,879元，現省470元

澳洲牛肋條真空包AUS RIB FINGER VACUUM BACK，特價439元，省120元

必買指南2：生活補貨必囤

好自在液體衛生棉清新淨味清新淨味款，原價：589/549/269元 折價：170/170/74元 特價：419/379/195元

好自在熊抱散熱安睡褲，原價：479元 折價：110元 特價：369元

這款液體衛生棉僅於黑五檔期販售，升級後具備超吸收、超透氣、超輕薄以及淨味四大特性。「黑洞般吸收力」能將經血瞬吸到底層，不反滲回表面，長時間使用還是可以保持乾爽。0.3公分的輕薄厚度不易變形，雙重淨味科技能有效去除異味，深受久坐或長時間活動族群歡迎。而熊抱安睡褲在原有高包覆力基礎上再升級，加入進口牛乳精華使材質更加柔滑親膚。襠部與腰圍的散熱能力提升兩倍，整體厚度減輕，使夜間穿著更不悶熱。適合習慣整晚需要安心防護的女性使用，是黑五期間女性用品中熱度極高的商品。

FEBREZE 風倍清浴廁專用蛋，原價：589元 折價：154元 特價：435元

浴廁清潔中最受歡迎的補貨品之一。產品操作方式簡單，只需按壓背面按鈕即可防臭。能有效改善排水孔味、尿味、馬桶異味與潮濕悶味。小巧防潑水的設計特別受到租屋族青睞，不少民眾一次購買三至四組備用，作為冬季長時間潮濕的常備品。

Gillette 極光刮鬍刀旅行盒組，原價：1349元 折價：420元 特價：929元

一年只有在黑五出現的頂級刮鬍刀！刮鬍子最擔心是不乾淨、又刮傷泛紅。極光刀以順貼不拉扯為最大亮點。旋轉刀頭可以100%完美服貼各種死角，再也不用擔心卡卡不適！五層奈米級刀片一刮即淨、不留鬍渣! 搭配金屬底座與旅行盒，不只有型還實用，成為今年黑五男性理容類詢問度最高的商品之一。

HOTEL GRAND 雙人白羽絨被，原價：3199元 折價：900元 特價：2299元

含80%鴨絨、20%鴨毛，商品重量約2.04公斤。

澳洲製植物精油香皂組合，原價：539元 折價：120元 特價：419元

這類商品雖非主攻大品項，但現場的詢問度意外高，屬於「看見就會想買」的實用類別。香皂8入及洗手液1入，同時清潔及滋潤肌膚，植物精油香氛。

必買指南3：黑五家電降到最低

Oral-B iO Smart電動牙刷組，原價：5889元 折價：1400元 特價：4489元

每年黑五就被賣斷貨的iO電動牙刷! 超級划算限時限量，一支立減1400，黑五優惠後換算單支價格不到2300元，真的是晚來就被搶光了! 這款德國製電動牙刷內含2刷柄＋6刷頭。使用最先進iO微震科技能集中傳導動能至刷毛，提高清潔效率，小圓刷頭則提升口腔死角的清潔力。還有三重壓力感應燈能在刷牙力道過大時會亮紅燈提醒，還會自動降速，保護牙齦健康，預防刷牙刷太大力牙齦流血。黑五優惠一年一度才有，比平日購買更具價格優勢，買到賺到。

PS5主機遊戲雙手把同捆組含NBA 2K26數位遊戲券及無線雙手把，原價：19199元 折價：3400元 特價：15799元

今年黑五的電玩主力，以雙手把組合最具話題。除附最新NBA 2K26遊戲外，機體更輕薄，價格亦較平日活動更具競爭力。許多家庭直接趁黑五購入作為年底節慶禮物。

SHARP 528公升四門對開冰箱，原價：44499元 折價：9200元 特價：35299元

容量高達528公升，非常適合大家庭一次囤多天份量食材、一次購足過節備料。配備自動除菌離子、水霧冷藏室、深度冷凍等多項保鮮功能，可延長食材保存期限並維持原味與新鮮。

BOSE 兩件式家庭劇院組，原價：29999元 折價：8000元 特價：21999元

無限串流WIFI，AIRPLAY 2，QUIETPORT技術，TRUE SPACE技術，90天內退貨保證，四個全頻段驅動單體，一個中置球錐高音單體，支援DOLBY ATOMS，HDMI或光纖音訊連接。

PHILIPS 75吋 MiniLED 顯示器（75MLED800），原價：44,799元，省9,000元，優惠價：35,799元

JLAB EPIC LAB EDITION 降噪真無線藍牙耳機，原價：4999元 折價：1000元 特價：3999元

具備深度降噪、音場細膩與久戴不痛等特性，特別受到通勤族、遠距工作者與音樂愛好者青睞，13小時續航力，搭配充電盒達56小時，低延遲連線。

LG 21KG 滾筒洗衣機（WD-S21VB），原價：35,999元，省7,300元，優惠價：28,699元

BRUNO 氣炸烤箱15公升，原價：2899元 折價：600元 特價：2299元

LG WiFi Styler 蒸氣電子衣櫥（E523IR），原價：37,799元，省8,000元，優惠價：29,799元

LG 21公斤滾筒洗衣機，原價：35,999元，省7300元，特價：28,699元

ASUS 15.6吋筆記型電腦，原價：21,399元，省4400元，特價：16,999元

SONY PS5（SLIM）主機遊戲雙手把同捆組，原價：19,199元，省3400元，特價：15,799元

DYSON 戴森手提無線吸塵器 V8，原價：7999元 折價：800元 特價：7199元

由於黑五的黑標商品被視為年度最低價，加上許多國外限定品平時不易購得，懂得精打細算的會員們採購動線都是「先搶限定、再補消耗品」的模式。還在猶豫該如何下手嗎？不妨就從本次四大指南入手，優先鎖定限量、平日買不到或折扣幅度最大的商品，掌握黑五七天的高效率採購節奏吧！

“PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4