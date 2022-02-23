資深電玩翻譯師分享生存攻略：什麼都去試試，沒有所謂的「浪費」

文／職場人

「翻譯師」一職多數人都熟知，而專為電玩產業翻譯的「電玩翻譯師」卻較鮮少耳聞，網路上的資訊也是少之又少。今日《職場人Workworks》邀請到2011年就踏入譯界，跨足書籍、字幕和電玩翻譯的「徐昊」，曾參與過《The Evil Within 2》、《Prey》及其餘不掛名等多個AAA級遊戲翻譯案，透過他的分享來認識電玩翻譯這不為人知的行業吧！

#書籍、影視與電玩翻譯的差別？

▲電玩翻譯師。（圖／pixabay，下同）



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所有翻譯的基本要求都是準確度和風格相符，不過譯案的進行流程卻有顯著的差異，比如書籍翻譯需要仰賴譯者的自制力，畢竟一本數萬字的書加上好幾個月的期限，要是沒有自制力和規劃進度的能力，很容易被拖延症所害；影視翻譯則是如何在有限的字幕畫面上讓觀眾一目瞭然，言簡意賅的表達能力就顯得特別重要；而電玩翻譯則是注重譯者的判斷與應對能力，例如：需要想一個創意的角色招式名稱，或者會有生硬的技術性使用者介面和選單文字，譯者得分析文字性質，有彈性的調整才行，影視和電玩翻譯也特別吃重口語的語言能力。

#日常做足準備，才看得見屬於你的機會

問起徐昊是在什麼契機之下想成為一名電玩翻譯師，他淡定地表示自己「從沒想過會以翻譯電玩為生，更沒立志要變成電玩翻譯師」，一切就像冥冥之中自有註定，只要按部就班地將自己準備好，機會找上門來時，自然就是最好的安排，徐昊就是這樣在從事翻譯工作後，有一日電玩翻譯的機會找上門來，在當時算是滿大的3A電玩案，本抱著暸解這個領域的心態嘗試，沒想到就一直合作下去了！



#每一個體驗都是積累加乘，沒有所謂的「浪費」

和多數人的起步相同，徐昊也曾透過LinkedIn等徵才管道接洽翻譯案，在這過程中，他累積了字幕、書籍、文件等不同類型案子的翻譯經驗，除了讓自己的經歷看起來多元豐富些，也是順道在探索自己對哪一塊翻譯領域更有興趣。也許現在的你只有一個專長且沒有太明確的方向，但還是可以什麼都去試試，每一個體驗都是一份認識與經驗，它是積累加乘，沒有所謂的「浪費」。

憶起第一次接到電玩翻譯案時，徐昊說：「開始翻譯後才發現電玩譯案在檔案格式、規模、進行方式、文字類型等，都和其他種類的譯案相差甚大！」要面對的挑戰不僅是文字準確度或風格而已，對新手來說相當吃力，網路上也鮮少有這一領域的學習資源或心得分享，這也在他心中埋下了種子，怎樣才能幫助到新入門的譯者呢？於是《電玩翻譯：新手譯者的生存攻略》一書便誕生了！

#培養價值、建立準則，進到市場人人搶著要！

當然，每個行業都會面臨自己的難關，跑跳於職場也不總是順風順水，在電玩翻譯這條路上，最讓人沮喪的還是「客戶不合理的要求和期限」，特別是電玩展前的高壓時期，每天可能有十幾二十個行銷急件得處理，情緒壓力其實很大，幸好當初也有同事彼此分擔支持。

面對翻譯這份職業在供需市場中價格落差很大，徐昊認為立足市場的根本還是回歸到「譯文的品質和配合度」，配合度並不是來什麼案子就接什麼，而是在接下任何案子之前都先衡量自己的能力，並且在答應之後準時交出稿件，就算品質好，還是沒有公司會想跟整天聯絡不到、找藉口遲交的譯者合作；對於稿費給得不合理、不善待譯者的公司也不用勉強去接，老話一句：「培養自己的價值，就一定能找到好市場，甚至人人搶著要！」

#「語氣」拿捏考驗著譯者的專業度

徐昊是從字幕翻譯入行的，因此「語氣」是他在翻譯之路上特別注重的，「我會希望翻出來的譯文，都是我實際會講出口的話（聽起來要自然）」，把語言轉成文字，讓文字表達情緒和說話情境，就好比「好」、「好吧」、「好哦」、「好啦」是相同意思，但用法還是存在些許差異，如何把語氣拿捏得到位，準確表達說話者的情境、個性，就考驗著譯者的專業度，職場人的專業與否從小細節就能分辨出。



#職場加分小秘訣：比別人多放幾分心思

「案子開始前閱讀客戶提供的資料很重要，就算沒辦法讀完全部，也至少要看一些重點文件，能夠大致瞭解適合遊戲的文字風格，也能讓自己在翻譯時腦裡比較有畫面。」這是徐昊從事翻譯以來都未曾怠惰的作法，很多譯者認為翻譯就是東西來了，翻完交回去就不關自己的事了，但其實粗心大意出很多錯也會傷到自己的形象，不如有疑問時迅速提出，案子進行時也要和客戶、發案的PM或審稿人持續溝通，讓合作對象感覺到自己的用心也是職場加分小秘訣！（編輯認為這小秘訣也可以套用在職場上的大小事，例如：主動向主管或老闆回報工作進度、會議上適時發問等，都有可能是印象加分的關鍵哦）



#語言是從日常生活當中潛移默化學習

職場人肯定也會好奇想成為一名翻譯師是不是要每天保持語感、不斷訓練自己語言能力？但徐昊反而認為「語言是從日常生活當中潛移默化學習」，他表示自己不會刻意進修，而是從聊天、旅遊、看影集、電影、綜藝節目等日常生活中的情境訓練，這會比死背單字和文法來得有用，最重要的是這些原本就是自己的娛樂消遣，所以在學習的過程中也不會覺得沈悶無聊！每個人都有適合自己的學習方式，找到最適合自己的方法最重要，職場人也找到自己的一套學習模式了嗎？

#找到最能勝任的角色才是最重要的

有不少人都是因為喜歡電玩遊戲而嚮往電玩翻譯這個產業，但實際作業其實並沒有大多人想得那麼有趣，相反地，電玩產業的「Crunch文化（高壓、高加班時數的緊繃工作時程）」還相當有名。可能還是有職場人會認為，要接觸某個領域產業，就一定得進到某個職業圈或擔任某職位，但徐昊認為其實每個產業都還有上下游跟週邊相關產業，有很多不同的職位可以嘗試，找到最適合自己個性、最能勝任的角色才是最重要的。

如果職場人還想知道更多關於電玩翻譯產業和這一職位的運作模式及祕辛，可以參考《電玩翻譯：新手譯者的生存攻略》一書，也可參加3月12日（六）《電玩翻譯：新手譯者的生存攻略》新書分享會，現場將會由徐昊（資深電玩譯者）及林俊宏（臺師大翻譯所博士暨資深譯者）兩位資深譯者跨領域對談。

活動資訊

名城：《電玩翻譯：新手譯者的生存攻略》新書分享會

主講人：徐昊、林俊宏

時間：3/12（六）15：00～16：30

地點：誠品生活南西店5F（捷運中山站1號出口）

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