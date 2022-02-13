拉麵店免費加麵「吃不完罰1000」　網怒轟規矩多：花錢找罪受

▲台灣有些拉麵店規矩相當多，在PTT上引發討論。（示意圖，非當事店家／免費圖庫pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

拉麵店在台灣形成一股風潮，甚至有不少名店訂下許多規矩，要求上門的顧客必須遵守，在台北市的某一家拉麵訂下了免費加麵「吃不完罰1000」的規定，引來不少民眾抱怨，1碗300元左右的拉麵，頂多罰1碗的價格，罰到1000元真的太誇張。相關話題也在PTT八卦板上引發討論，不少人覺得上拉麵店用餐是花錢找罪受。

有網友在PTT發文表示，「拉麵店真的很多白癡規定，像是什麼吃完還要把垃圾收好端上台，有的店還要吃完擦桌子， 老子是去吃飯的，還要維護你店裡的整潔，說實話就是不想多聘一個人做外場，但偏偏很多低能白癡拉麵肥宅認同這種白癡規定，可悲鬼島奴工。」

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▲對於拉麵店規矩多的文化，PTT鄉民都相當抱怨。（圖／翻攝自PTT）



網友對此推文中表示，「我花錢就算不是當大爺 至少也不是被使喚的」、「花錢找罪受，笑死」、「拉麵肥宅是不是都M才愛遵守這些屁啊」、「拉麵奴:不夠整人的店家 我可是不吃的」、「台灣一堆拉麵店就是笑話啊，自以為雞掰=職人精神，然後麵圈還當神在捧。是都不知道，很多圈外人，私下把他們當小丑看嗎」。

根據TVBS報導，店家員工表示，過去有客人加麵加了1、2球，吃了一兩口就原封不動，放在那裏，因為大家看到「免費」2個字，就不會去衡量吃不吃得下。

律師劉韋廷則表示，從消保法第12條或民法147條之1的規定，這種額外加諸消費者顯不相當的處罰或約定，是顯失公平，會被視為無效。

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