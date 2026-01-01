　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商元旦優惠懶人包！7-11咖啡「買7送7」、萊爾富多項「買1送1」

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商在元旦祭出咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

超商迎接元旦祭出優惠，7-ELEVEN在APP推出特選、精品美式或拿鐵「買7送7」，門市再加碼多項商品「買2送2」；全家指定咖啡有「2026元組合」優惠；萊爾富多項咖啡「買1送1」，還有夯品「第二件5元」。

★7-ELEVEN

7-11自1月1日至1月3日，「OPENPOINT 行動隨時取」推出精品咖啡「買7送7」，包括大杯精品美式（原價100元／杯）、大杯精品拿鐵（原價110元／杯）、中杯精品燕麥拿鐵（原價110元／杯）、大杯精品馥芮白（原價120元／杯），等同5折囤杯。

此外，全台逾7,200家門市自2026年1月1日至6日推出新年慶活動，購買全店指定商品每滿222元，送「20元購物金」，下次消費即可使用。

人氣商品思樂冰、雪淋霜霜淇淋與酷聖霜霜淇淋，1月1日當天皆推出不限支付工具同規格「第2件10元」優惠。

▼7-ELEVEN 霜淇淋優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN跨年優惠。（圖／業者提供）

同步於1月1日至1月5日，OPENPOINT 行動隨時取推出「CITY 陪你前進2026、歡送2025新年慶」咖啡組合，最多下殺5折。

7-ELEVEN 也結合精品咖啡館週年慶，即日起至2026年1月6日，到複合「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館門市，出示身分證且姓名中含有「不」、「可」、「思」、「議」任一字，即可免費兌換中杯冠軍美式1杯，每店限量50杯，送完為止。

●7-11門市｜即日起至2026年1月6日：

・大杯特選美式，2杯99元（原價65元／杯）。
・大杯特選拿鐵，2杯99元（原價80元／杯）。

●門市買2送2｜2026年1月1日至1月6日：

・CITY TEA 咖啡珍珠歐蕾（冰／熱），買2送2（原價75元／杯）。
・可口可樂草莓口味PET600，買2送2（原價35元）。
・康貝特200P EX能量飲料CAN225，買2送2（原價35元）。
・韓國濟州SamDaSoo火山岩礦泉水，買2送2（原價35元）。
・KIRIN午後紅茶熱紅茶PET400，買2送2（原價45元）。
・農心辛拉麵辣白醬風味（包）／辛辣白菜味（包），買2送2（原價65元）。

●OPENPOINT 行動隨時取｜2026年1月1日至1月3日：

・大杯精品美式，買7送7（原價100元／杯）。
・大杯精品拿鐵，買7送7（原價110元／杯）。
・中杯精品燕麥拿鐵，買7送7（原價110元／杯）。
・大杯精品馥芮白，買7送7（原價120元／杯）。

●OPENPOINT行動隨時取「CITY陪你前進2026歡送2025新年慶」｜2026年1月1日至1月5日：

・CITY CAFE特選美式，買7送7（每日限量25,000組）。
・CITY CAFE特選拿鐵，買7送7（每日限量25,000組）。
・CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡，買7送4（每日限量10,000組）。
・CITY TEA黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，買4送3（每日限量10,000組）。
・CITY TEA香鑽水果茶，買4送3（每日限量10,000組）。

★全家

▲▼超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲全家元旦咖啡優惠。（圖／業者提供）

全家便利商店即日起至1月4日，門市與會員APP「隨買跨店取」優惠同步開跑，APP在1月1日開賣「8,888元超值組合」，內容包含：Let’s Café大杯經典美式366杯、大杯經典拿鐵300杯，同品項特價8,888元，並加贈8,888點FamiPoint。

APP同步推出Let’s Café 和 Let’s Tea「2026元組合」，品項包含大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯，以及 Let’s Tea 40元系列86杯、55元系列62杯、65元系列53杯，主打一次囤杯、跨年後上班日也能持續兌換。

即日起至1月4日則針對特濃美式、特濃拿鐵（大杯）推出「同品項第2杯10元」優惠，並同步推出「中杯美式2杯88元」、「中杯拿鐵2杯99元」。

另外，2026年1月6日前於門市購買 Let’s Café 大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加39元即可加購指定哈根達斯雪糕（原價149元），現省110元。

★萊爾富

▲萊爾富元旦咖啡優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富門市優惠｜即日起至2026年1月20日

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元、特價28元）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元、特價30元）。

・中杯辻利抹茶歐蕾，買1送1，5折（原價60元、特價30元）。

・大杯恐龍巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・大杯恐龍冰沙，35元，5折（原價70元）。

・恐龍摩卡咖啡，35元，44折（原價80元）。

・巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・巧克力珍珠歐蕾，35元，44折（原價79元）。

●門市限時優惠｜2026年1月3日10:00至14:00

・大杯美式，29元，64折（原價45元）。

・大杯拿鐵，29元，53折（原價55元）。

●門市「第二杯5元」優惠｜即日起至2026年1月20日

・中杯拿鐵第2杯5元，56折（原價45元／杯、特價25元／杯）。

・大杯拿鐵第2杯5元，55折（原價55元／杯、特價30元／杯）。

・中杯特濃拿鐵第2杯5元，55折（原價55元／杯、特價30元／杯）。

・大杯特濃拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・冰摩卡咖啡第2杯5元，54折（原價70元／杯、特價38元／杯）。

・漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・特大杯拿鐵第2杯5元，54折（原價70元／杯、特價38元／杯）。

・恐龍摩卡咖啡第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，53折（原價100元／杯、特價53元／杯）。

▼萊爾富元旦至1月2日優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富跨年優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」
才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

尾牙、過年聚餐季開跑！你準備好了　但你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

必勝客跨年「爆單等4小時」！消保官喊賠償　業者道歉：協助處理

拿坡里「6塊雞下殺51折」限時開跑　烤雞翅享加購價99元

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

尾牙、過年聚餐季開跑！你準備好了　但你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

必勝客跨年「爆單等4小時」！消保官喊賠償　業者道歉：協助處理

拿坡里「6塊雞下殺51折」限時開跑　烤雞翅享加購價99元

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

蔡依林演唱會結束：想衝回家　許願「想下午兩點開始唱」

消費熱門新聞

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

全家福袋送「永豐金證券股票禮品卡」

超商元旦優惠懶人包！7-11買7送7、萊爾富買1送1

必勝客跨年「爆單等4小時」！消保官喊賠償　業者道歉：協助處理

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

拿坡里「6塊雞下殺51折」限時開跑　烤雞翅享加購價99元

7-11推出130款新春福袋！10大IP集結　頭獎抽特斯拉

史上最短！NB 1.0K認真登場

台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元

超商連續5天「買1送1」懶人包！

國民品牌新推「台式芋頭奶茶」掀話題

工作滿檔也要擠出時間！蔡淑臻公開她的保養後援海芙電音雙波

買炸雞送蛋撻！跨年速食優惠懶人包　吃披薩抽日本雙人機票

飛峇里島不如去福隆住Villa度假

更多熱門

相關新聞

超商「行動車、拆門」備戰跨年！全聯福利熊登上101

超商「行動車、拆門」備戰跨年！全聯福利熊登上101

迎接跨年夜，各大超商紛紛在熱點門市增加人力與備貨量，7-ELEVEN也派出「行動購物車」、「行動美食」備戰；萊爾富選定「信義市府站店」、「信義興隆店」2家門市，拆除自動門、櫥窗玻璃、冰箱門，擴大動線並加派約10倍人力。全聯吉祥物「福利熊」也將於跨年夜與元旦，首度登上台北101光雕秀，陪伴民眾迎接新年。

超商連續5天「買1送1」懶人包！

超商連續5天「買1送1」懶人包！

國民品牌新推「台式芋頭奶茶」掀話題

國民品牌新推「台式芋頭奶茶」掀話題

超商跨年優惠懶人包！咖啡買1送1、買7送7

超商跨年優惠懶人包！咖啡買1送1、買7送7

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

關鍵字：

超商優惠7-11全家萊爾富元旦優惠

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面