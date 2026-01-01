超商元旦優惠懶人包！7-11咖啡「買7送7」、萊爾富多項「買1送1」

▲超商在元旦祭出咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

超商迎接元旦祭出優惠，7-ELEVEN在APP推出特選、精品美式或拿鐵「買7送7」，門市再加碼多項商品「買2送2」；全家指定咖啡有「2026元組合」優惠；萊爾富多項咖啡「買1送1」，還有夯品「第二件5元」。

★7-ELEVEN

7-11自1月1日至1月3日，「OPENPOINT 行動隨時取」推出精品咖啡「買7送7」，包括大杯精品美式（原價100元／杯）、大杯精品拿鐵（原價110元／杯）、中杯精品燕麥拿鐵（原價110元／杯）、大杯精品馥芮白（原價120元／杯），等同5折囤杯。

此外，全台逾7,200家門市自2026年1月1日至6日推出新年慶活動，購買全店指定商品每滿222元，送「20元購物金」，下次消費即可使用。

人氣商品思樂冰、雪淋霜霜淇淋與酷聖霜霜淇淋，1月1日當天皆推出不限支付工具同規格「第2件10元」優惠。

▼7-ELEVEN 霜淇淋優惠。（圖／業者提供）

同步於1月1日至1月5日，OPENPOINT 行動隨時取推出「CITY 陪你前進2026、歡送2025新年慶」咖啡組合，最多下殺5折。

7-ELEVEN 也結合精品咖啡館週年慶，即日起至2026年1月6日，到複合「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館門市，出示身分證且姓名中含有「不」、「可」、「思」、「議」任一字，即可免費兌換中杯冠軍美式1杯，每店限量50杯，送完為止。

●7-11門市｜即日起至2026年1月6日：

・大杯特選美式，2杯99元（原價65元／杯）。

・大杯特選拿鐵，2杯99元（原價80元／杯）。

●門市買2送2｜2026年1月1日至1月6日：

・CITY TEA 咖啡珍珠歐蕾（冰／熱），買2送2（原價75元／杯）。

・可口可樂草莓口味PET600，買2送2（原價35元）。

・康貝特200P EX能量飲料CAN225，買2送2（原價35元）。

・韓國濟州SamDaSoo火山岩礦泉水，買2送2（原價35元）。

・KIRIN午後紅茶熱紅茶PET400，買2送2（原價45元）。

・農心辛拉麵辣白醬風味（包）／辛辣白菜味（包），買2送2（原價65元）。

●OPENPOINT 行動隨時取｜2026年1月1日至1月3日：

・大杯精品美式，買7送7（原價100元／杯）。

・大杯精品拿鐵，買7送7（原價110元／杯）。

・中杯精品燕麥拿鐵，買7送7（原價110元／杯）。

・大杯精品馥芮白，買7送7（原價120元／杯）。



●OPENPOINT行動隨時取「CITY陪你前進2026歡送2025新年慶」｜2026年1月1日至1月5日：

・CITY CAFE特選美式，買7送7（每日限量25,000組）。

・CITY CAFE特選拿鐵，買7送7（每日限量25,000組）。

・CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡，買7送4（每日限量10,000組）。

・CITY TEA黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，買4送3（每日限量10,000組）。

・CITY TEA香鑽水果茶，買4送3（每日限量10,000組）。

★全家

▲全家元旦咖啡優惠。（圖／業者提供）

全家便利商店即日起至1月4日，門市與會員APP「隨買跨店取」優惠同步開跑，APP在1月1日開賣「8,888元超值組合」，內容包含：Let’s Café大杯經典美式366杯、大杯經典拿鐵300杯，同品項特價8,888元，並加贈8,888點FamiPoint。

APP同步推出Let’s Café 和 Let’s Tea「2026元組合」，品項包含大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯，以及 Let’s Tea 40元系列86杯、55元系列62杯、65元系列53杯，主打一次囤杯、跨年後上班日也能持續兌換。

即日起至1月4日則針對特濃美式、特濃拿鐵（大杯）推出「同品項第2杯10元」優惠，並同步推出「中杯美式2杯88元」、「中杯拿鐵2杯99元」。

另外，2026年1月6日前於門市購買 Let’s Café 大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加39元即可加購指定哈根達斯雪糕（原價149元），現省110元。

★萊爾富

▲萊爾富元旦咖啡優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富門市優惠｜即日起至2026年1月20日

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元、特價28元）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元、特價30元）。

・中杯辻利抹茶歐蕾，買1送1，5折（原價60元、特價30元）。

・大杯恐龍巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・大杯恐龍冰沙，35元，5折（原價70元）。

・恐龍摩卡咖啡，35元，44折（原價80元）。

・巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・巧克力珍珠歐蕾，35元，44折（原價79元）。

●門市限時優惠｜2026年1月3日10:00至14:00

・大杯美式，29元，64折（原價45元）。

・大杯拿鐵，29元，53折（原價55元）。

●門市「第二杯5元」優惠｜即日起至2026年1月20日

・中杯拿鐵第2杯5元，56折（原價45元／杯、特價25元／杯）。

・大杯拿鐵第2杯5元，55折（原價55元／杯、特價30元／杯）。

・中杯特濃拿鐵第2杯5元，55折（原價55元／杯、特價30元／杯）。

・大杯特濃拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・冰摩卡咖啡第2杯5元，54折（原價70元／杯、特價38元／杯）。

・漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・特大杯拿鐵第2杯5元，54折（原價70元／杯、特價38元／杯）。

・恐龍摩卡咖啡第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，53折（原價100元／杯、特價53元／杯）。

▼萊爾富元旦至1月2日優惠。（圖／業者提供）