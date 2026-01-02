拿坡里「6塊雞下殺51折」限時開跑　烤雞翅享加購價99元

▲拿坡里推出「雞省炸烤雙享活動」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

拿坡里推出最新「雞省炸烤雙享活動」，6塊雞組合特價199元，下殺51折，還有山賊烤雞翅4塊加購價99元，內用、外帶皆適用，活動只到2月4日。

拿坡里推出「義式炸雞3塊+普羅旺斯烤雞3塊特價199元」，原價390元，現省191元；此外，購買任一餐點加價99元就能買到「山賊烤雞翅4塊」，現省161元。還有「買烤雞6塊（2雞腿+2腿排+2雞翅）送山賊烤雞翅3塊」，特價269元。

▲漢堡王推出「開運加馬優惠券」。（圖／業者提供）

另外，漢堡王即日起至2月9日則有「開運加馬優惠券」，其中「超值雙享組」5大品項5折起，包括洋蔥圈、薯條、雞塊、飲料全買1送1，辣薯球2份特價55元；「1+1自由配」有49元、69元與89元3種組合。業者提醒，優惠券不適用於機場店、兒童樂園店、科技廠店、內湖三總、南投服務區等門市。

1月5日前還有「重磅培根雙層牛肉堡」優惠，套餐原價326元，限時用單點價229元升級套餐，免費吃大食客薯條、飲料，加碼送公仔，相當於「買1送3」，公仔送完為止，優惠為門市限定，不適用於機場內、科技廠內及兒童樂園等門市。