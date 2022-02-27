「五倍工藝GO藝FUN大樂透」第二度抽獎　25件大師級作品被抱回家

▲「五倍工藝GO‧藝FUN大樂透」日前進行第二波抽獎，提供多件大師級作品（下同）。（圖／國立工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

工藝界響應行政院振興五倍券、文化部「藝FUN券」政策，推出「五倍工藝GO 藝FUN大樂透」活動，日前進行第二波抽獎，在753位消費者中抽出25件工藝精品的幸運得主，其中有國寶級大師陳惠美的作品「合意成雙-百合纏花」、揚名日本明治神宮奉納漆器大師彭坤炎的作品「寶島堆漆脫胎」等各類工藝精采創作。

本次活動在18日於國立台灣工藝研究發展中心臉書粉專進行直播開獎，由提供獎項的台灣頂極工藝協會大師們親自抽出得獎者；工藝中心主任張仁吉表示，疫情期間號召工藝界共同關懷社會、提振消費與經濟動力，除鼓勵民眾使用五倍券、藝FUN券至全國工藝店家消費，相挺工藝產業並刺激藝文消費，也提供國寶級大師工藝精品供消費者抽獎，目前已舉辦2次抽獎活動。

工藝中心指出，於今年4月底前使用五倍券或藝FUN券至全國工藝店家（含藝FUN券工藝創作銷售場域類）購買工藝品或工藝相關創作體驗活動，透過「藝Fun Next APP」掃描店家QR Code，完成打卡就能再取得抽獎資格；此次活動總計有超過70件獎品，預計在5月上旬舉辦第3次抽獎。

工藝中心預告，最後壓軸抽獎將加碼集結人間國寶及國家工藝成就獎得主陳啟村、臺灣工藝之家協會榮譽理事長許朝宗、國家工藝成就獎得主蔡榮祐、人間國寶黃麗淑、臺灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲、臺灣工藝之家榮譽理事長林國隆及台灣頂極工藝協會理事長葉志誠等大師作品，籲請國人把握最後2個多月時間，一起支持全國所有工藝店家、激勵民間消費動能。