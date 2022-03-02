【廣編】格蘭路思「封味美學」創新線上品酒會　第二波好評再加碼

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【廣編特輯】

圖、文／台灣愛丁頓寰盛洋酒提供

創立於1879年的格蘭路思單一麥芽威士忌，擁有豐厚的歷史底蘊以及精緻釀造工藝，卻能夠在堅持傳統之餘還能夠與時俱進、不斷突破創新，走出與其他雪莉桶威士忌截然不同的新思路！同時，格蘭路思也始終專注於酒的品質，以長時淬煉出每一滴珍貴，並將酒液「封存」於頂級100%雪莉桶中熟成佳釀。

此次，格蘭路思特別與頂級進口罐頭酒吧-Ｍr. Kanso、以及美食料理職人-克里斯丁共同攜手創作，為格蘭路思打造出能夠挑動味蕾、驚豔五感的「封味美學」品鑑組，透過線上品酩會方式，使品酩玩家既能夠在安心、安全的環境中享受封存美學的新思路、還能夠盡情徜徉於酒食搭配後碰撞出的驚喜味蕾感受！

「格蘭路思封味美學」線上品酩會特別邀請美食料理職人-克里斯丁熱情現身，活動中將分享創作「封味美學」品鑑組的心得，同時揭秘如何運用罐頭烹調出能夠與格蘭路思相輔相成的封存美味！此外，活動中品酩玩家還能夠學到克里斯丁的獨門招式，只要運用罐頭就能夠輕鬆豐富每日餐桌菜色！

前所未有的「封味美學」創新餐酒體驗，第一波開賣三小時熱銷完畢，第二波好評再加碼開放場次3/16 & 3/23，即刻優惠限量報名：https://www.accupass.com/event/2112270920041571175460