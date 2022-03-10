本土+0！4大超商「咖啡優惠」一次看　第2杯0元爽喝

▲慶祝本土+0，4大超商推出咖啡優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今（10）日迎來本土0確診，4大超商皆推出「咖啡優惠」慶祝，不僅有特大杯美式、拿鐵「第2杯0元」，還有買2送2等優惠，趕快把握機會省荷包喝起來。

●7-11

7-11今（10）日晚上22:00起至明（11）日23:59止，OPEN POINT APP行動隨時取推出指定商品同品項「第3件0元」優惠，品項包括CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶、舒跑S健康補給飲料590ml、原萃冷萃蜜香紅茶450ml、可口可樂 435ml以及海尼根0.0零酒精330ml，線上支付可跨店使用。

●全家

全家於今（10）日16:00至明(11)日23:59止，推出隨買跨店取Let’s Café經典美式特大杯「第2杯0元」限量優惠。

▲全家特大杯美式限時第2杯0元喝 。（圖／全家提供）

●萊爾富

萊爾富即日起至明（11）日，推出Hi Café 特大杯冰咖啡同品項「第2件0元」優惠，民眾可任選冰拿鐵咖啡或冰美式咖啡。

●OKmart

OKmart自即日起至明（11）日23：59止，全門市推出大杯莊園級美式、拿鐵「買2送2」優惠。