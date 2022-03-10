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限時4天！超商開賣超狂「5元奶茶、紅茶」　加碼蜂蜜菊花茶只要10元

▲▼2021 7-11跨年狀況。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11自有品牌「iseLect」推出限時優惠。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／台北報導

趁便宜快買！就有超商推出限時4天飲料優惠，人氣品牌經典紅茶／奶茶／麥茶1組6入下殺銅板價30元，等於每罐只要5元，超級便宜，另外同步還有蜂蜜菊花茶1組4入優惠價40元，民眾可要把握機會買一波了。

7-11即日起至3/13推出自有品牌「iseLect 300ml（6入組）經典紅茶／奶茶／麥茶」超殺優惠，1組6入只要銅板價30元，換算下來每入只要5元就能爽爽喝，由於價格十分便宜，一上架就造成民眾搶購，現在衝門市可要碰運氣才能買到。

▲▼紅茶特價。（圖／翻攝超商門市群組）

▲經典紅茶／奶茶／麥茶1組6入下殺銅板價30元。（圖／翻攝超商門市群組）

另外，活動期間還有「iseLect蜂蜜菊花茶550ml（4入組）」優惠，原價100元，現在下殺銅板價40元就能入手。

▲▼私品茶X唐寧TWININGS推聯名「唐寧果漾伯爵」。（圖／記者蕭筠攝）

▲唐寧最新聯名「唐寧果漾伯爵」開喝了。（圖／記者蕭筠攝）

「全家私品茶X唐寧TWININGS」最新聯名飲品登場，「唐寧果漾伯爵」是使用帶有佛手柑香氣的伯爵茶作為基底，接著加入蘋果丁、柳丁片及蜜桃果香點綴，入口先是能喝到柑橘茶香，再以甘甜果香收尾，是款果香十足的清爽茶飲，同步更打造2款夢幻聯名杯身，有樹林與湖面倒映成影的「逐夢款」以及粉金配色結合吹泡泡女孩的「典雅款」，全台限量16萬杯，即日起正式登場。

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