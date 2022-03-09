超商限定！「完成寄件任務」送鑽石項鍊、iPhone　限時取貨送購物金

▲即日起至3/31，只要賣家完成寄件任務即可帶走多項大獎。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

網購熱潮夯，就有超商自即日起推出週年慶活動，只要賣家完成寄件任務，免抽獎就能免費把70分鑽石項鍊、iPhone以及1萬元購物金等獎項帶回家，且還有限時8天「取貨送購物金」活動，買家只要在期間取貨就能爽拿7元購物金。

「7-11賣貨便3周年慶」活動即日起至3/31開跑，期間只要在賣貨便寄件數達到門檻，無須抽獎也沒有名額限制，依照門檻獎勵就能免費把市價超過5萬元的70分鑽石項鍊、最新智慧型手機以及最高1萬元7-11購物金等獎項帶回家。

▲限時8天「買家取貨就送7元購物金」。



同時本次活動還祭出買家限時享限量免運、購物抵用優惠券，直接幫買家省一波，另外，7-11自去年推出取貨送購物金活動好評再加碼，自3/16至3/22止，只要民眾至各大網購平台購物選7-11取貨免費送7元7-11購物金。

▲超商限時取貨優惠祭出咖啡買1送1、購物金免費領。（圖／全家提供）

全家也祭出限時「2大取件優惠」，包括即日起至3/16凡選擇全家門市取貨可享有會員限定、限量100萬份的「8元購物金免費拿」，3/22前加碼送「指定商品買1送1」2張，內含Let’s Café大杯經典特濃美式（冷熱任選）、及自有品牌玳玳花油切綠茶或Power能量水等商品買1送1優惠，可兌換至4/5，限定好康把握機會領。