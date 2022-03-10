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限時4天！超商「4大咖啡飲品」買3送1　熱狗、大亨堡也有優惠

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出限時4天咖啡飲品「買3送1」優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

快買起來放！7-11祭出連續4天「4大咖啡飲品」以及「熱狗大亨堡」組合優惠，指定商品「同品項直接買3送1」，最多可省下75元；85度C即日起至3/14也有指定品項「第2杯半價」優惠，愛喝咖啡的你可要把握機會了。

HBL總決賽最終4強爭霸將在本週末（3/12-13）登場，7-11 OPEN POINT APP 行動隨時取即日起至3/13就推出CITY系列、熱狗大亨堡指定商品「同品項買3送1」優惠，品項包含CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵(中)、CITY CAFE冰燕麥拿鐵(大)、現萃茶統一布丁純奶茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(大)、美式原味/三起司熱狗以及美式原味/三起司熱狗大亨堡。

愛喝咖啡的你也一定不能錯過85度C的最新優惠，即日起至3/14有「歡慶女神節、天天好咖日」活動，中、大杯咖啡「第2杯半價」，品項包含美式咖啡、海岩咖啡、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰風味拿鐵、榛果風味拿鐵和香草風味拿鐵共12種口味，活動限門市現場購買、同品項同大小。

▲85度C春假優惠,星巴克買一送一。（圖／85度C提供）

▲85度C限時祭出中大杯咖啡第2杯半價優惠。（圖／翻攝自85度C官方粉絲團）

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