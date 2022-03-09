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高市民進黨市議員初選白熱化　台北派系奧援！在地參選人壓力大

▲▼高市民進黨市議員初選白熱化，台北派系奧援！在地參選人壓力大。（圖／邁向過半聯盟提供）

▲台北派系奧援高雄初選競爭，邁向過半聯盟：集結在地支援，力拼高雄過關。（圖／邁向過半聯盟提供）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員黨內初選將於3月下旬登場，台北派系頻頻動用大量資源南下高雄奧援初選競爭，讓深耕高雄在地栽培的多位議員參選人壓力倍增。今（9）日一早，現任在地議員康裕成前議長、何權峰議員及邱俊憲議員，陪同前新苓市議員參選人湯詠瑜、鳳山區市議員參選人蘇致榮、前鎮小港區市議員參選人黃彥毓以及林園大寮區市議員參選人洪村銘，懇求高雄市民再次集結在地支援力量，力挺邁向過半大聯盟通過初選。

康裕成表示，今日與幾位現任議員共同陪同站上街頭的新人們，都是擁有多年在地服務經驗的優秀新人，面對近來國民黨荒腔走板的表現，邁向過半大聯盟多次展現守護高雄的能力與決心，在日前四大公投時，多位新人更放下初選事務全力投入宣導公投、爭取市民的理解與支持，協助高雄在四大公投案中，能成為守護台灣的重要力量。

現在初選民調將至，面對台北派系奧援高雄初選的競爭，康裕成強調，在地栽培、優質服務、腳踏實地，才是市民所期待的人選，呼籲高雄鄉親集結力量、在地支援，共同力挺邁向過半大聯盟中的每一位新人。

▲▼高市民進黨市議員初選白熱化，台北派系奧援！在地參選人壓力大。（圖／邁向過半聯盟提供）

▲台北派系奧援高雄初選競爭，邁向過半聯盟：集結在地支援，力拼高雄過關。（圖／邁向過半聯盟提供）

市議員何權峰與邱俊憲也表示，黨內競爭難免，但老幹新枝都要共同過關議會方能過半，聯盟中的參選人均是多年來，在高雄重要發展過程中，協助地方處理許多事務、具有豐富服務經驗的高雄隊友，相信邁向過半聯盟未來若順利進入議會，一定是議會中支持高雄進步的即戰力。

前鎮小港市議員參選人黃彥毓表示，其實尤其新人們對於派系壓力感受特別深刻，過去自己曾任過高雄市黨部主委，深知其規範，不論黨中央或地方黨部，都更應該保持行政中立，如果跟個人選舉相關的事，就必須請假，並由執委會代理主委；黃彥毓也開玩笑表示，現任主委經常在自己子弟兵的臉書下方留言，自己也偶爾會去主委臉書留言，可是主委從來都沒有幫他留言打氣，希望主委偶爾能給其他新人鼓勵一下。

前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜認為，新人參選在各方資源都較艱困，儘管父執輩曾經參與公共事務，但年代久遠，這次自己以新人之姿首次參選，所以一切都是從零開始，所以希望不論中央或地方黨部，都能不分派系一同協助有志投入公共事務但資源相對匱乏的新人，未來如果有一些活動也能提供給每個新人，讓大家有公平曝光的機會。

▲▼高市民進黨市議員初選白熱化，台北派系奧援！在地參選人壓力大。（圖／邁向過半聯盟提供）

▲▼高市民進黨市議員初選白熱化，台北派系奧援！在地參選人壓力大。（圖／邁向過半聯盟提供）

▲▼高市民進黨市議員初選白熱化，台北派系奧援！在地參選人壓力大。（圖／邁向過半聯盟提供）

鳳山區市議員參選人蘇致榮說明，邁向過半大聯盟的成員都是在地方深耕十幾年的年輕夥伴，蘇致榮以自己為例，就是土山土長的鳳山人，連當兵都在鳳山的衛武營，這次與其他六位夥伴，沒有空投的資源，靠的是這十幾年來一步一腳印堆積出來的實力，地方經驗絕對豐富，希望高雄市民能給長期深耕地方的年輕人一個機會。

目前高雄市民進黨市議員初選選戰已進入白熱化階段，在面對對手頻與台北合作，統整派系資源，由外助攻高雄選戰，全力在幫助派系內新人角逐地方席次，邁向過半大聯盟成員也逐漸感受到強大的壓力，不敢怠慢此次選戰。

大岡山區市議員參選人陳慶鴻昨日五名立委全力站台相挺，他表示雖然是新人首次參選，但對這塊土地的感情絕不輸給任何人，因為這是付出十年心血的地方。

今日陳慶鴻也持續掃街拜票，其他新人如前小參選人黃彥毓則開始舉辦百人以上茶餅會，並也邀請委員出席站台；林園大寮參選人洪村銘選擇巷弄戰，完成該區23條垃圾車路線與選民近距離接觸；大旗美市議員參選人林慧欣則開始親自打電話給選區內民眾進行真人拜票，希望可以加深選民印象，並拉近選民的距離。

鳳山市議員參選人蘇致榮也已與許智傑委員舉辦多場茶餅會鞏固地方選票；前新苓參選人湯詠瑜接下來預計邀請各委員陪同車隊掃街遊行；左楠區市議員參選人黃偵琳儘管目前可能不會面臨初選，壓力相對小一點，但也與成員共同努力，邀請地方委員幫忙站路口拜票。

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