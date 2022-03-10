TPOC／支持者也怒！303停電民進黨網路負聲量暴增　恐影響年底選情

▲303全台大停電，高雄部分地區當晚未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺攝）

記者蘇晏男／台北報導

303全台大停電引民怨，台電董座與總經理請辭獲准，但經濟部長王美花則因考量了能源轉型、三接工程、國際經貿談判等而被慰留。根據TPOC台灣議題研究中心最新網路聲量分析，指出該次停電已出現綠營支持者的不滿聲浪；TPOC也指，這是一種警訊，若民進黨政府又出現重大施政錯誤，恐會讓民怨朝自身支持者擴散，進而牽動2022年底地方選舉選情走向。

TPOC今（10日）表示，透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析自去年3月以來，民進黨近1年的網路聲量趨勢，結果顯示，民進黨在調查期間的網路負面聲量中位數為每日1.54萬則，負聲量後標為每日1.06萬則、高標為每日2.05萬則。

綜觀全年數據，負面聲量高峰出現在去年5月本土疫情最嚴峻、全台三級警戒期間，連續9周的平均負聲量在年度高標以上；至於近半年，則分別是去年10月第二周開始連續3周，當時爆發高雄城中城大火釀46死、台灣基進前立委陳柏惟罷免案等多起事件，引發社會高度關注及檢視，以及去年11月底至12月初期間，民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞的家暴事件鬧上社會新聞版面，都使民進黨那時的負面聲量平均數超過年度高標。

不過，網路數據顯示，自今年1月第二周開始連續7周，因政壇無重大的政治攻防題材，加上年關將至原本就是政治圈的「淡季」，民進黨的負聲量平均數都落於年度負聲量後標線以下，顯示網路上只剩下少部分「根深柢固討厭民進黨」的族群在操作日常攻防題材，一直至上周發生303全台大停電事故後，負聲量才一舉提升，當周的負聲量平均數為每日1.26則，落在年度後標與中位數之間。

▲TPOC刊出的最新版民進黨網近一年網路負面聲量趨勢圖。（圖／翻攝自TPOC網站）

TPOC指出，根據網路數據結果，民進黨原本在年後的負面聲量落於低點，但3月3日上午全台549萬戶大停電，一瞬間引發民怨沸騰，3月3日、3月4日這兩天聲量均突破年度負聲量高標，分別為2.4及2.1萬則。分析這兩天的負聲量頻道來源，發現以PTT八卦板（Gossiping）和Line Today國內新聞所累積的負聲量最高，再來則是總統蔡英文的臉書粉專。整體而言，負面聲量多出現在新聞媒體所經營的臉書粉專貼文下方。

TPOC說，然而也有不少網友在綠營政治人物的臉書中寫下負聲量留言，除了蔡英文外，高雄市長陳其邁、經濟部臉書都被網友批評，甚至社群聲量高的民進黨立委王定宇、林靜儀、高嘉瑜等人的粉絲專頁，也出現不少質疑的留言，例如有人痛罵「什麼時候檢討能源政策」、「太扯」，也有粉絲呼籲「什麼時候要檢討改革台電？」、「台電螺絲鬆很大」，跳電事件讓綠營支持者發言表達不滿，實為警訊。

▲TPOC刊登的303停電與隔日的民進黨負聲量來源頻道分析。（圖／翻攝自TPOC網站）

「總體而言，民進黨的網路負面聲量從今年初以來，至今尚屬穩定，在過去2個多月間的各種政治攻防議題中，僅303全台大停電引發普遍輿論批評。」但TPOC也提醒，綠營仍須關注自身核心支持者的態度意向，特別是本次停電事件已出現些許支持者的不滿聲浪，未來是否可能隨著內政不力而支持度趨於冷感甚或轉向，尤其自去年1218公投過後，「南部人自己選的」、「反正下次還是投民進黨」等反諷綠營支持者的耳語甚囂塵上，若是民進黨政府又出現重大施政錯誤，恐會讓民怨朝自身支持者擴散，進而牽動2022年底地方選舉選情走向。