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烏克蘭防空系統太威！奪取俄軍機空中優勢　僵持一週攻不下基輔

▲▼ 在基輔火車站的烏克蘭士兵。（圖／路透）

▲在基輔火車站的烏克蘭士兵。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名官員9日透露，烏克蘭防空系統發揮效果，成功擋下俄羅斯軍機進入烏克蘭領空，剝奪俄方空中優勢。英國國防部也表示，俄羅斯近日在烏克蘭上空的總體空中活動明顯減少，可能與烏國空軍出乎意料的戰鬥力及耐力有關，且基輔西北部大軍在過去一週幾乎沒有取得進展。

CNN報導，俄國軍機每天升空次數約落在150次至200次之間，絕大多數就在俄國領土內，並未冒險深入烏克蘭領空，因為烏方有效使用地對空導彈，包括美國提供的可攜式「刺針」防空導彈（Stingers）等。即使俄國部分軍機迅速進入烏國領空發動攻擊，但也不會為俄羅斯地面部隊提供重要掩護或在當地逗留。

▲▼烏克蘭空軍戰機。（圖／路透）

▲烏克蘭空軍戰機。（圖／路透）

官員透露，俄方大約損失20架至25架直升機，以及15架至20架其他類型的飛機，包括坦克、裝甲裝備在內的數百輛軍用車輛也報銷。此前，CNN曾稱俄方開戰後已損失8%至10%的軍事資產。

官員進一步表示，儘管俄軍在戰鬥力方面擁有龐大優勢，但未能在關鍵時間地點發揮作用，而烏克蘭則進行有效反擊，透過小分隊攻擊俄羅斯大型車隊。

▲▼烏克蘭基輔市區佈滿各種反坦克的裝置。（圖／路透社）

▲基輔市區放置反坦克的裝置。（圖／路透社）

文中提到，烏克蘭空中防禦主要來自防空系統，這就是向烏克蘭提供那些讓俄軍感到棘手的武器會更有效的原因，例如反裝甲導彈與防空導彈。但美國官員也坦言，俄羅斯的超強戰鬥力仍有壓制烏克蘭防禦的能力。

另據英國國防部發布的烏克蘭局勢最新情報報告，俄羅斯近日在烏克蘭的總體空中活動明顯減少，這可能與烏克蘭空軍出乎意料的戰鬥力及耐力有關。該份報告稱，位在烏克蘭首都基輔西北方的大批俄軍在過去一週的行動幾乎毫無進展。

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