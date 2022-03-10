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批尹錫悅「挑釁中國」　吳斯懷：剛當選就表態親美、討薩德不恰當

▲尹錫悅10日當選南韓新任總統。（圖／路透）

▲尹錫悅10日當選南韓新任總統。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

南韓變天！國民力量黨候選人、前檢察總長尹錫悅當選新任總統，保守派時隔5年將重返青瓦台。尹錫悅對外交安保政策親美、對中強硬，有意擴增美國薩德導彈系統。對此，退將、現任國民黨立委吳斯懷表示，太急躁了，剛當選就明白表態親美日、討要薩德，這對中國就是一種挑釁，不太恰當。

吳斯懷10日上廣播節目《千秋萬事》接受主持人王淺秋專訪。對於尹錫悅對中立場強硬、被視為親美派，且欲恢復韓美同盟，同時延續前總統朴槿惠部署薩德導彈系統的主張，吳斯懷說，選舉結果是韓國人民的選擇，但尹錫悅一當選就立刻表態「親美、親日而遠中」，這不夠戰略智慧。

吳斯懷表示，南韓要跟中國與北韓的關係要保持一定平衡，結果一上任表達要單邊靠美國跟日本，這有點像台灣。他指出，薩德是中國及俄羅斯最忌諱的飛彈系統，因為該系統雷達偵測範圍涵蓋整個中國、一大部分俄羅斯領土，也就是所有空中活動、飛機導彈都在雷達偵蒐範圍之內，加上飛彈系統精準度很高，這些都是真正讓「大家」討厭薩德導彈系統的地方。

吳斯懷指出，當初要在南韓、日本部署薩德，中國與俄羅斯都反對。吳斯懷舉例形容，就像在自家門口擺設一台X光機，所有人的進出、洗澡、上廁所，大家都清清楚楚，你會睡的安穩嗎？

吳斯懷又指，這就好像俄烏戰爭，北約跟俄羅斯的關係有點接近；北約東擴5次，不斷把飛彈系統、戰略武器部署在邊境，對俄羅斯來講，就是國家門口外被部署重兵，國家安全受到威脅，一旦烏克蘭加入北約，就可以依法把兵力部署到俄烏邊界，這樣俄羅斯怎麼會不緊張、憤怒？很多事情是兩面的，你不去招惹他，對方不惹你、欺負你，大家平安過日子。

吳斯懷表示，個人認為南韓的做法太急躁了，剛當選就明白表態親美日、討要薩德等，這對中國就是一種挑釁，「我覺得不太恰當」。

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