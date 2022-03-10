趙少康看韓大選有感！籲在野團結拉下民進黨　「再讓綠執政台灣危矣」





▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

南韓總統大選10日結果揭曉，國民力量黨候選人尹錫悅以不到1％險勝共同民主黨候選人李在明，讓青瓦台變天。此次南韓能政黨輪替，中廣董事長趙少康認為是因民調排名第三的國民之黨候選人安哲秀退選，轉與尹錫悅同一陣線所致。對比我國，趙少康說，總統蔡英文執政6年劣跡罄竹難書，民進黨繼續執政台灣危矣，在野黨真的該認真思考，當務之急是要把民進黨拉下台，還是只顧壯大自身政黨？

趙少康10日下午在臉書以「南韓政黨輪替的啟示」為題發文表示，他一直認為台灣的在野黨如果只會勾心鬥角、在野互打，最後結果就是讓民進黨繼續一黨亂政，國家前途因此被葬送。為了大局著想，有時候應該「放棄小我、思考大我」，以全民利益為優先，才有機會達成尹錫悅說的「成就更好的政權交替」。

趙少康也說，安哲秀選前6天宣布退選並和尹錫悅整合，勝選後建立聯合政府，才讓尹錫悅以0.8％的些微差距打敗執政黨，達成政黨論替目標，這樣的選戰模式，國內在野黨領導諸公真應該發揮智慧好好參考。

接著，趙少康表示，民進黨執政，導致國人一開始打不到新冠疫苗，無辜犧牲民眾健康性命；能源政策失敗，竟然讓台灣在近一年密集發生三次全台大停電；開放萊豬、核食，犧牲國人食安後，仍然無法加入任何一個國際組織。他還批評，蔡英文執政6年，年輕人還是買不起房子、不敢生孩子，更把台灣帶向兵凶戰危的險地，種種劣跡罄竹難書，再讓民進黨繼續執政，則台灣危矣。

趙少康強調，眼見民進黨施政沒半步，只會操作政治對立、兩岸衝突，在野黨真的該認真思考，當務之急是要把民進黨拉下台，還是只顧壯大自身政黨？如果在野黨團結明明有機會把民進黨拉下台卻不做，那就是自私。

「在民進黨胡作非為又掌握各種行政及媒體資源下，在野黨還不團結，就會落得什麼都沒有。」趙也表示，看看南韓，反思自己，沒有安哲秀的支持，尹錫悅不會勝選，但沒有尹錫悅組聯合政府的承諾，「我想安哲秀也不會退選相挺，這次南韓成功政黨輪替的選戰模式，應該給國內在野黨一些啟發」。

但趙少康提醒，最重要的當然還是國民黨自己內部必須先革新、團結，強大自己之後，才能跟其他陣營談合作，就算努力過後真的沒辦法達成在野聯合目標，國民黨也必須能靠自己的力量勝選，不能只是一心想依賴其他政黨，否則只會被瞧不起。