500萬援烏目的曝　涉外幕僚：北京憂「今日普丁明日習近平」成真

▲烏克蘭基輔市郊的伊爾平（Irpin），平民撤離車隊經過被摧毀的俄羅斯坦克。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，台灣在一周內募到5億元援助烏克蘭難民，而北京在國際壓力下，開始微調涉外方向，表示願意捐助500萬元人民幣給烏克蘭。對此，涉外幕僚10日分析，這不外乎是清洗形象，避免俄羅斯這樣的侵略暴行，被對照到正在威脅台灣的中國，憂心「「今日普丁，明日習近平」的說法成真，也在掩飾中國在聯合國、原子能總署投下棄權、反對票，掩護俄羅斯入侵烏克蘭等行為。

對於中國表示願意捐款500萬人民幣給烏克蘭一事，一位熟悉國際事務的涉外幕僚接受訪問時表示，近期國際社會反侵略、反普丁的聲浪漸大，連帶中國也感受到這股國際孤立侵略者的氣息，這讓「今日烏克蘭，明日台灣」的認知作戰收不到效果，國際社會的氛圍，讓中國的國際形象再次受挫，反而加大挺台聲浪。

中國的「小額捐款」，這位幕僚分析，這不外乎為了清洗形象，避免俄羅斯這樣的侵略暴行，也被對照正在威脅台灣的中國，甚至在國際輿論上已經出現了「今日普丁，明日習近平」的對照敘述，讓北京更感進退失據。

因此，該幕僚指出，由習近平領軍的對烏克蘭危機小組日前決定微調相關策略，除了指派外長王毅在記者會上開始談對烏克蘭人道關懷，更安排自己跟德國、法國的熱線，展現某種跟國際社會並沒有脫隊的形象。

對於中國為何是500萬人民幣「小額捐款」？他表示，這彰顯北京此刻的扭捏和渾身不自在，相較於這500萬人民幣，中國日前在聯合國安理會、人權理事會上相繼投下棄權票，抵制國際對俄的譴責與制裁相關行動，不久前國際原子能總署要求俄羅斯停止攻擊烏克蘭核電廠等設施時，中國也投下反對票杯葛，這些「幫凶」舉止，對烏克蘭人民造成的傷害，就不知道有多深痛。

這位幕僚認為，中國除非堅決表態反對俄羅斯侵略烏克蘭，並且投身阻止，否則這500萬元人民幣充其量只想騙幾篇外媒報導，也印證了中國背後的心情，只是為了洗白，為了避免「今日普丁，明日習近平」成真，且不是具體協助烏克蘭。

該幕僚形容，500萬元人民幣有如「買業配」，想掩飾中國在聯合國、原子能總署投下棄權、反對票，掩護俄羅斯入侵烏克蘭等行為。

▼烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）。（圖／達志影像／美聯社）

