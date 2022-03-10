俄軍95%仍完好　把馬力波轟成廢墟「一片土色」！衛星照曝恐怖對比

▲ 去年6月的馬力波衛星照。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰事持續二周，美國官員透露最新戰情指出，俄軍還有95%部隊完好無損，但烏克蘭許多城市在無情戰火之下已經滿目瘡痍。烏國南部港口城市馬力波（Mariupol）連日遭到轟炸，儘管開通人道走廊，仍有平民在停火期間喪命，俄軍空襲前後的衛星影像更突顯砲火帶來的驚人破壞。

▲ 同樣地點在今年3月9日的衛星照可見俄軍空襲造成的破壞。（圖／路透）

俄羅斯2月底揮兵烏克蘭以來，馬力波一直是俄軍集中火力猛攻的城市之一，不斷受到空襲，9日甚至有一家婦幼醫院被炸成廢墟，引起國際社會撻伐。對比美國衛星圖像公司Maxar Technologies去年6月及今年3月9日拍攝的照片可見，14天來的空襲令許多區域殘破不堪。

▲▼ 購物中心及雜貨店遭到破壞。（圖／路透）

相較去年6月，馬力波許多建築屋頂被掀翻，民宅被夷為平地，原先種植樹木的綠地被土石和建築殘骸覆蓋，購物中心和雜貨店也被嚴重損毀，東部住宅及公寓密集的地區更可看出許多房屋半毀，變成一片土棕色。俄方雖反覆強調不攻擊平民，但這些被毀的建築皆非軍事設施，卻遭砲火猛烈轟炸。

▲▼ 購物中心上方可見損壞嚴重。（圖／路透）

俄軍入侵進展似乎不如預期，烏軍也聲稱對敵方造成重大傷損失，但美國國防部一名官員8日向美媒ABC透露，俄國總統普丁部署在烏克蘭邊境的俄軍幾乎已經完全入烏，儘管開戰以來損失士兵、戰車及戰機，估計還有95%仍完好無損。不過，向基輔推進的俄軍部隊近幾天未取得進展，北部烏軍的頑強抵抗也阻礙俄軍行動，且俄軍似乎同時面臨燃料及糧食短缺等後勤問題。

▲▼ 許多民宅被毀。（圖／路透）

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