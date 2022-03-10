陸委會：中共首要目標「為習延任」造勢　短期不致升高台海緊張

▲大陸國家主席、中共總書記習近平。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

俄烏戰事持續，對岸動態也備受關注，陸委會10日在立法院就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」進行報告，認為中共當前首要目標是確保「二十大」前內外部環境穩定，為習近平延任鋪排造勢，短期暫不致驟然升高緊張情勢。

陸委會表示，俄烏戰事爆發後，中共高層與歐、美、俄等高層通話，並在聯合國等國際組織也有動作，研判是對戰事升溫也感憂慮，漸展開國際溝通，操作與歐、美、俄等關係，意圖藉機突出其與各方協調影響力並避免利益受損。

陸委會提到，中共反對北約東擴，批評美歐等國單邊制裁，強調將維持與俄正常貿易，研判北京認知俄烏情勢不會改變美在印太長期遏制中方的戰略重心，試圖以中間傾俄立場，藉中俄戰略協作、歐洲地緣爭奪及外交斡旋時刻，在國際秩序構建中操弄，以減緩美歐向印太投入抗中資源，以及可能遭受的經濟與供應鏈衝擊。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會分析，未來中共將持續對台緊縮、加大單邊作為，但當前首要目標將確保「二十大」前內外部環境穩定，為習近平延任鋪排造勢，短期暫不致驟然升高緊張情勢。

陸委會指出，中方近期對外加大台灣是其一部分論述、與烏克蘭不同，即訴諸其更具正當性；未來將防堵台灣議題國際化趨勢，與美方等國際交往中將更聚焦定調台海議題的政治底線與終局、鞏固一中，以嚇阻外力介入，並排除台灣在「印太戰略」中的明確角色。

陸委會還說，中共除控制內部「批俄」輿論，今年對台工作會議也要求做好輿論宣傳，近期藉學者、官媒評論情勢，提出烏台本質不同、但情勢連動，稱不會利用緊張情勢對台動武，但兩岸應協商解決問題，第三方介入將損害共同利益；批西方將危機與台海連動，試圖用兩岸「分治」狀態論證「主權分離」。

陸委會強調，俄羅斯侵略烏克蘭是國際地緣政治重大災難，危害世界和平秩序、造成人道危機；中共當局不譴責、不制裁，反為侵略辯護，同樣違反聯合國宗旨及國際和平原則，也將成為台海安全風險，「我們呼籲北京當局承擔維護和平、促使停戰的國際責任，同時應正視兩岸互不隸屬的客觀事實，屏棄對台強加政治框架及武力恫嚇，務實開展兩岸關係。」

▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

