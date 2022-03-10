國安局：中共趁「俄烏戰爭」　對台進行政經軍事複合式威脅

▲我國空軍F-16戰機。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭已近2週，國安局今（10日）提出情勢判斷與影響評估指出，中共仍有意趁俄烏戰事之際，持續對台施展政經拉壓、軍事脅迫、統戰滲透、網攻駭侵、認知作戰等複合威脅手段，圖謀達致耗損我國防資源、分化我官民和諧、打擊我民心士氣等目的。

國安局今在在立法院外交及國防委員會提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告。根據分析，俄羅斯採取「打談並舉」策略，主攻烏國首府基輔，輔以圍攻烏東、烏南等重要城市，同步切斷烏國際海空援助路徑，再利用與烏國外交談判，適時開放平民人道疏散安全走廊，以紓緩國際人道關切壓力。

國安局進一步分析，烏克蘭則藉與俄外交談判，施展網路攻防、認知作戰予以反擊，展現抗俄防禦韌性，並持續爭取國際奧援。然囿於各方互信不足，加以存在核武戰備、誤擊誤判等變數，未來一旦俄軍整備完成、人道走廊疏散多數平民後，恐升高軍事衝突。

國安局認為，中共在俄烏之間均存戰略利益，對此次俄烏戰事立場尷尬，唯恐應處不慎，損害自身戰略利益，並削弱所謂負責任大國形象，因此歐、烏各方幾度期盼中共介入斡旋，中共均不為所動；但隨戰事演變，中共基於國際秩序巨變、全球經濟震盪，恐衝擊政社穩定大局、經濟穩定增長，甚至影響20大順利召開，近已出現調整，表露願與國際共同斡旋的立場。

國安局指出，另方面中共仍有意趁俄烏戰事之際，持續對台施展政經拉壓、軍事脅迫、統戰滲透、網攻駭侵、認知作戰等複合威脅手段，圖謀達致耗損我國防資源、分化我官民和諧、打擊我民心士氣等目的。

國安局並指出，俄烏戰事持續延燒，不僅連帶牽動大國間角力、我周邊安全情勢，更可能影響我國金融、能資源市場及民生物資穩定供應。因此，國安局將持續密注俄烏戰事發展、主要國家態度立場、第三方介入、停火談判與人道救援等動向。

同時，協同國安團隊掌握戰事對我安全的衝擊，以及當面中共軍事活動徵候、遂行對台滲透與認知作戰等預警情訊，以機先應處；另將續與國際合作友方加強交流合作，積極蒐研戰事對全球政經秩序、地緣政治、印太安全情勢等影響，確實維護我國家安全利益。

國安局強調，烏東問題無法等同類比兩岸情勢，然俄烏爆發戰事後，不僅牽動大國博奕、地緣政治、全球金融與能市場穩定，更凸顯自由民主陣營與獨裁專制政權間益形激烈之競逐對抗，國安局將密切注意俄烏戰事發展，並持續完善各項蒐研工作。