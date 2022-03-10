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吳釗燮：蓬佩奧向台灣人民表達支持　有人想要污名化非常不妥

▲▼立法院外交國防委員會 國防部長邱國正 外交部長吳釗燮 國安局長陳明通 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前訪台，卻屢遭外界質疑訪台目的不單純。對此，外交部長吳釗燮10日表示，外交部已經說過非常多次，蓬佩奧過去在任內對台灣非常支持，「所以他來台灣，就是向台灣人民表達支持」，如果有人想要污名化的話，這是非常不妥的。

立法院外交及國防委員會10日邀請吳釗燮、國防部長邱國正、僑委會委員長童振源、國安局長陳明通等人就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題提出專案報告，並備質詢。

國民黨立委溫玉霞質詢時指出，烏克蘭與俄羅斯開戰，國際都非常關心台海情勢，外界質疑蓬佩奧訪台是外交之旅還是商務之旅，詢問蓬佩奧是為了幫助台灣抗中保台，還是專程來跟國發會主委龔明鑫見面，真正的目的究竟為何。

吳釗燮回應，外交部已經透過新聞稿說明很多次，蓬佩奧在任內對台灣非常支持，「卸任之後在最近這段時間，已經跟我們表達說要來台灣」，親自向台灣人民表達支持，所以他來台灣就是向台灣人民表達支持，如果說蓬佩奧來到台灣，有人想要污名化的話，「我想這個是很不妥的」。

溫玉霞追問，蓬佩奧來台灣的目的是什麼，吳釗燮則說，「他來台灣就是向我們表達支持」。

溫玉霞質疑，如果蓬佩奧是來幫助台灣「抗中保台」，大家都非常樂觀其成，包括他大聲呼籲美國總統拜登政府，美國要承認中華民國台灣，但是為何在任內有權力的時候不推動，「現在已經卸任了再來跟我們講」。

吳釗燮強調，有關蓬佩奧來台灣的目的，外交部已經講得非常清楚，就是來台灣對我們展現支持，過去在他任內也可以看到，一個又一個重大的突破，都是在他手上完成。

吳釗燮也說，對於蓬佩奧對台灣的跟美國之間關係的偉大貢獻，總統蔡英文也給他授勳，「這就是我們對他的認可」，至於蓬佩奧提到未來台美之間還可以進一步地發展，台灣表達感謝之意，未來也會持續改善台美關係，除了著重在國際社會的貢獻，也會捍衛自由民主的生活方式。

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