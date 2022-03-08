不排除派醫療志工團援助烏克蘭　吳釗燮：待相關國家提出需求

▲行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯向烏克蘭發起軍事行動，大批烏克蘭人民流離失所，外交部日前成立捐款專戶，5天內募得逾3億元新台幣。對於未來是否進一步組織醫療志工團隊，或者提供保護生命的裝備，外交部長吳釗燮8日說明，沒有排除待相關國家提出需求，組織醫療志工團隊到當地，另說明現在提供的醫療資源是根據烏克蘭政府所提來提供。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌進行總質詢。民進黨立委王定宇質詢時關注，目前台灣政府針對烏俄情勢，除了參加國際經濟制裁俄羅斯，也進行人道資源援助，未來是否更多做一點，計劃組織醫療志工團隊赴難民營，或者提供保護生命的特殊裝備？蘇貞昌表示，全世界對侵略都予以譴責，對武力破壞都不以為然，台灣盡力和自由民主國家合作。

吳釗燮則說明，現在已經有些自發性志工在當地，至於醫療團必須等到收容難民的國家提出需求後，「我們沒有排除」；至於是否提供頭盔等特裝部分，吳說，目前台灣提供烏克蘭政府提出的需求，尤其在醫療物資方面，「這種可能性當然是有，但是必須了解烏克蘭政府他們所急需的，台灣能夠提供的是什麼」。

針對是否提供頭盔、防彈背心等裝備給烏克蘭人民，邱國正表示，國軍報廢的軍品有其年限，有些的確還可以用，平常要節省；王定宇建議，國安單位應該思考，是否可以把幾乎不用的資源，例如防彈背心等，提供給烏克蘭人民；邱說，這個政策需要好好研議。

王定宇再追問，台灣是否有可能提供彈藥武器給烏克蘭？邱國正表示，這個過於敏感，因此不考慮。

此外，對於王定宇關切，是否有可能放寬入境限制，開放國人逃往波蘭等國家的親友來台短期居留？吳釗燮正面回應說，這個當然是可能的，外交部也正在協調當中，如果中央流行疫情指揮中心對於「探親」有一部分開放，可以用專案的方式處理。

邱國正：現代化戰爭不限於野外 教召加強作戰區域

另一方面，王定宇質詢時關注，觀察這次烏克蘭城鎮保衛戰，單兵持有的坦克、防空裝備發揮了很大嚇阻力，但是台灣後備訓練並未納入，未來是否計畫放入教召訓練課程裡面？邱國正回應，這部分不能說沒有，現行包括刺針飛彈、個人單兵操作的火箭彈都有訓練，的確從這次烏克蘭戰爭看到，現代化戰爭不限於野外，這也是為什麼現在教召特別重視作戰的區域。

王定宇追問，現在新訓中心負擔太重了，訓練單位的班長幾乎都不能休息，一個訓期結束馬上接下一個訓期，未來是否有可能結合民間單位，由國防部提供課程、民間單位召訓，讓女性、除役等族群可以自願付費去受訓，藉此建構民間量能？

邱國正表示，倘若是沒有在戰力規劃裡面，軍方通常不介入，不過新訓幹部的確很辛苦，國防部現在已經在調整作法。

▼陸軍雙連裝刺針飛彈。（圖／中華民國陸軍）