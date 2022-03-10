12至18歲「不能打高端了」！李秉穎：食藥署不讓它過　理由曝光

▲李秉穎透露，食藥署未通過12至18歲施打高端疫苗。（圖／路透）

記者張乃文／台北報導

全球新冠疫苗施打已進入加強劑階段，但仍以成年族群為主。而國內18歲以下青少年族群仍僅能接種2劑BNT，至於12歲以下孩童則尚未有疫苗可打。先前國內醫學中心也進行國產高端疫苗12至18歲的研究，盼能成為青少年的第二種選擇。而指揮中心專家小組成員李秉穎今（10）日透露，食藥署並未讓高端通過12至18歲的施打。

國產高端疫苗接種年齡目前仍限制20歲以上族群，先前國內醫學中心也進行12至18歲的研究，盼能成為青少年的第二種選擇。而指揮中心專家小組成員李秉穎先前也曾透露，「中研院已經有結果出爐。」不過最新進度今天曝光，李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，高端已經送件12至18歲的資料，「但食藥署不讓它過啊。」

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周玉蔻追問未通過原因，李秉穎則說，「聽說他說不能橋接再橋接。」因為起初高端是用免疫橋接與AZ疫苗比較，但數據是用在成人，也通過緊急授權；而現在高端將小孩的抗體與成人施打高端的抗體進行比較，看起來數據是差不多的，可是食藥署認為不行，理由是「不能不停橋接。」

李秉穎認為，「這沒有道理。」他舉例，國內肺炎鏈球菌疫苗也使用橋接而成，「因為不可能每次都做大規模對照」。醫師指出，國際上就是有橋接再橋接的情況，「沒有人說是不可以的」，確保抗體足夠即可，「現在根本不太可能去做對照研究，因為大部分人都已經有抗體了。」