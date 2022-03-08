堅持動態清零！　援港最高級別專家：香港若「選擇躺平」危害無窮

▲香港疫情嚴峻，每日均有上百人死亡。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新增確診數仍以萬計，南下到港最高級別的大陸專家梁萬年指出，香港抗疫工作應堅持動態清零總方針，強調香港不能選擇躺平，如果躺平危害無窮。

梁萬年在接受《新華社》採訪時指出，「我認為這就是動態清零的精髓，不能把動態清零理解為就是零感染」，在科學上還沒有充分的證據可以認為新冠病毒是「大號流感」，它有很多獨特的情況，比如說傳播速率很快、人群總體病死率比流感更高，特別是老年人等弱勢人群重症率致死率較高等。

他表示，從香港來看，新冠病毒來勢凶猛，短時間內讓大量人群感染，產生大量重症患者，嚴重擠兌醫療資源，危及城市運行的生命線，香港面臨無法正常運轉的危險。

梁萬年強調，「香港不能選擇躺平，如果躺平，危害無窮。我們必須要和新冠病毒鬥爭，要控制它，切斷它的傳播，盡最大可能保護生命。」

他提到「三減少」與「四集中」，稱「減少感染，減少重症，減少死亡」就是當下香港抗疫最緊迫、最優先的階段性目標，實現第一個目標後再實現第二個、第三個目標；對香港實現動態清零的總體目標仍有信心，「但對需要多長時間要有充分預估。」

梁萬年表示，當前香港抗疫的重點工作是減少重症死亡案例，尤其是針對老年人等重點人群，建議特區政府有關部門建立一套指標體系，評估哪些人容易轉成重症，及時進行干預，同時，可以借鑒大陸抗疫中「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」等「四集中」的做法，將有限的資源用在「刀刃」上，對重症患者進行精準救治，先實現優先的戰略目標。

至於備受關注的「全民檢測」，梁萬年指出，這是一個系統性工程，需要把握時機，「如何採取更有效、更切合實際的措施，來遏制疫情上漲勢頭，盡快扭轉局面，掉頭往下？這也是當前抗疫最重要的任務之一。」