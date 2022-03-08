港增28475確診160死亡 　港大：已有184萬人染疫「占人口四分之一」

▲港府承認快篩陽性結果，並開放平台給確診人士登記，令市民對快篩試劑的需求大增。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／香港報導

香港今（8）日新增28475例確診，本土個案佔28466例，160人死亡，最小的只有4歲。另外，昨（7）日傍晚6時推出的快篩陽性平台錄得17236例確診。根據香港大學最新推算，截至7日，全香港已有184 萬人感染。若以香港約740萬人口計算，已有約四分之一市民染疫。

▲香港死亡病例中約9成沒有打2劑疫苗。（圖／路透）

據港府記者會通報，8日新增28475例確診，其中境外輸入9例、本土個案28466例，當中3472例由醫院管理局確診，有2051例由公共衛生化驗處確診，其餘由私人化驗所或者其他化驗所確診。

另外，過去24小時有160名對新冠病毒呈陽性的病人離世，分別是92男6女，年齡介乎4至105歲。由於數據滯後，2月21日至3月6日有127人離世未公佈，涉 68男59女，年齡介乎56-102 歲。

港府快測平台於7日正式啟用後，接獲17236例呈報個案，其餘有14715例屬有效個案，目前已有2018例完成呈報快測資料，並順利上載照片資料等。

▼因禁止晚市內用，香港民眾排隊買外帶。（圖／記者蔡儀潔攝）