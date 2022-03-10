下半年出國玩「有點困難」！台大醫1理由：明年比較有希望

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

防疫限制陸續鬆綁，中央流行疫情指揮中心也宣布我國進入「防疫經濟新模式」，目前先開放國際商務客可入境，但外界關心下半年旅遊限制是否有望鬆綁，交通部日前坦言，有機會慢慢開放；而指揮中心則說會先做好前期準備工作。指揮中心專家小組成員李秉穎今（10）則發表看法認為，「明年可能比較有希望。」

國內防疫漸鬆綁，而國外疫情看似有緩步趨勢，指揮中心調整腳步，除了開放商務客可入境外，居家檢疫、隔離也已調整天數為10天。但外界最為關心的議題仍是「何時可出國玩？」李秉穎今早接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪坦言，下半年出國旅遊「有點困難。」

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李秉穎指出，觀察最近趨勢，所有國家一解封（疫情）就會又燒起來，如同鄰近台灣的香港；他直言「可能明年比較有希望。」

但討論到解封，李秉穎仍要再次強調，「長者打疫苗真的很重要」。他解釋，國內現在是圍堵階段，因此感染仍是以青壯年族群為大宗，沒有擴散到社區讓老人家生病，一旦進入社區感染，兒童跟老人染疫的比例就會增加，問題在於前者重症比例低，但後者就不同了，「老人家死亡率會是年輕人的好幾倍」，所以進入大規模社區感染，老人的重症死亡會首當其衝。

李秉穎直指，現在還不能解封，關鍵因素在「長輩重症比例高」，想要完全解封，就必須達到病毒萬一大流竄，「不會看到很多傷亡」，才有機會。