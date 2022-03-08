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大陸 大陸焦點 特派現場

港「方艙醫院」被爆簡陋！僅800人入住使用率低　陸副總理發聲

▲▼陸援建香港首間方艙醫院交付　只花7天就完工「提供3900床位」。（圖／翻攝央視）

▲大陸援建香港首間方艙醫院，提供3900床位。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

由大陸中央援建的香港青衣方艙醫院日前投入營運，提供約3900張床位，但至今只有數百人入住，被質疑使用率偏低。在大陸全國兩會期間，主管港澳事務的國務院副總理韓正強調，關鍵是高效使用，特區政府負起抗疫主體責任，不單是行政長官一人。

據《香港01》報導，香港保安局局長鄧炳強6日指出，目前有23個社區隔離設施，包括青衣的「方艙醫院」，合共提供16000個房間或單位，整體入住率是4成。香港保安局7日晚表示，青衣方艙醫院會分階段逐步開放使用，目前共有700個房間已供隔離人士入住，涉及約800人，稍後將陸續有患者獲安排入住。

▲▼陸援建香港首間方艙醫院交付　只花7天就完工「提供3900床位」。（圖／翻攝央視）

▲方艙醫院內部。（圖／翻攝央視）

據《有線新聞》報導，不少患者入住後抱怨設施過於簡陋，6日爆出淋浴間水管漏水事故，擔心確診者沐浴後的污水於堆積後會引發播毒風險；女廁則出現男性用的便斗。一名陳姓入住患者表示，午餐、晚餐都是炸物，「不是口味太重與否，是喉嚨痛問題，我們是病人，自己最終也沒有吃，我不想吃到喉嚨痛。」因新冠患者大多有喉嚨等症狀，膳食被指是「以毒攻毒」。

青衣方艙醫院因至今只有數百人入住，被質疑使用率偏低。主管港澳事務的國務院副總理韓正7日在北京接見港區人大代表，談及中央援港措施。港區人大代表陳勇引述韓正說法稱，中央一開始打算興建3間方艙醫院，現在增至9間，央企7天內已完成首間方艙醫院，強調關鍵是高效使用。

據陳勇引述，韓正表示，香港疫情令人中央揪心，中央全力支持香港抗擊疫情，對特區要求有求必應，「要多少給多少，馬上過去」；關注長者、幼童情況，「一老一少」須重點保護，提高疫苗接種，目前香港疫情仍未出現拐點，「關鍵中的關鍵是採取有力、果斷措施，減低病亡，中央在這方面全力支援。」

據與會者引述，韓正認為，特區政府負起抗疫的主體責任，不單是行政長官一人，而是整個管治團隊的主體責任，要求特區各部門要全力以赴，全體公務員要以老百姓生命健康為重。

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