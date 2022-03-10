《部落抓風味》走入高雄寶山部落　探訪「原生茶故鄉」

▲《部落抓風味》節目帶領觀眾前進高雄寶山部落，探訪原生茶故鄉。（撰稿／記者邱筱茜；剪輯／記者謝婷婷）



▲寶山部落又被稱為原生茶故鄉，主持人小艾和小曼不只體驗採茶，更用在地食材做出「原」味十足的料理。（圖／翻攝自影片，下同）



記者張惠媛／綜合報導

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原住民文化熱潮正式引爆！東森集團攜手國立政治大學製作的原住民文化紀錄節目《部落抓風味》，3/5（六）首播就引發討論熱潮，每集節目中不僅會帶領觀眾身歷其境探訪原鄉自然之美，還會深入部落體驗在地文化、品嚐道地的原住民風味料理，主持人孟艾・給外（小艾）和西餐主廚小曼這次前進高雄寶山部落，探訪原生茶故鄉，並向當地達人學習大自然的智慧、品味大地食材的風味。

《部落抓風味》第二集，泰雅族姑娘主持人小艾和西餐主廚小曼來到高雄寶山部落，位在海拔1500公尺的寶山部落，擁有得天獨厚的自然資源，四面群山環繞、雲霧密佈，這裡保有台灣的野生茶樹，又被稱為「原生茶故鄉」，從採茶、炒茶、揉茶到品茶，都是專業等級！小艾跟著在地人一起手工摘採茶葉，才發現原來沒那麼簡單！「我第一次採茶，覺得真的很難，沒有想過一心二葉這麼難分！」看在地人輕鬆地穿梭茶園，小艾透露：「不要看好像很輕鬆，這邊的地全部都是斜坡。」走入原生茶故鄉，體驗做茶過程，也更深入地了解在地的茶文化。

採完茶，小艾和小曼繼續跟著在地達人尋覓大自然的智慧，路面看似不起眼的植物，達人伸手一摘：「這是冇骨消，族語叫naza，以前老人家頭痛發燒，就會用這個來解熱，冰冰涼涼的。」除此之外naza的汁液也有用途，「汁液有點紫色，我們會像擦指甲油一樣塗抹在指甲上。」達人馬上示範，指甲染上一層淡淡紫色，超天然的美麗妙方，讓小艾大感驚豔！

想體驗部落文化，絕對不可以錯過用在地食材製作的道地原住民風味料理，西餐主廚小曼發揮創意，使用假酸漿草和昭和草等在地野菜，並在麵團中加入山泉水、咖啡豆，更使用紅藜發酵製成餅皮，在鍋子上乾烙後、放上料理過的野菜，搖身一變端出「部落野菜Tapas」，取自大地的食材，更能嚐到天然的好滋味。

《部落抓風味》節目由金鐘獎「人文紀實節目獎」得獎導演陳惠武製作拍攝，第一季共有八集，走訪台灣壢坵、寶山、佳暮、英士、吉貝耍、大社、達魯瑪克等部落，透過鏡頭帶領觀眾走進山林，主持人小艾和小曼的體驗，也讓觀眾彷彿身歷其境，藉由節目推廣原民文化的同時，也希望能兼顧土地環保和多元文化傳承，讓更多人看見土地台灣之美。

《部落抓風味》已於3/5（六）晚間9點於ETtoday全台首播，另每周日下午1點原民台、晚間8點華視及3/13下午2點MOD ETtoday綜合台都將陸續開播。