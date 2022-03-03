《部落抓風味》開播！前進台東一窺「穀物紅寶石」秘密

▲《部落抓風味》首集前進台東金峰鄉，一窺穀物紅寶石秘密。（影／ETtoday）



▲東森集團與國立政治大學打造原住民文化紀錄節目《部落抓風味》，3/5（六）於ETtoday開播。（圖／翻攝自影片，下同）



記者張惠媛／綜合報導

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近年走入山林、認識大自然及深入探索在地文化成旅遊風潮，台灣豐富的原民文化更是許多人爭相體驗的一環，全台16個原住民族，依地理位置、環境與人文特色，都發展出不同的面貌，看準原民文化熱潮，東森集團與國立政治大學攜手製作文化紀錄節目《部落抓風味》，將於3/5（六）晚間9點正式於ETtoday首播，產官學三方共同攜手，帶領更多人領略原住民飲食文化、生活風格之美。

《部落抓風味》由泰雅族姑娘孟艾・給外（小艾）和西餐主持小曼，一同帶觀眾走入原住民部落，開播第一集來到台東金峰鄉壢坵村，主持人孟艾・給外一看到一顆顆色澤紅潤飽滿的阿拉比卡咖啡豆驚呼：「哇！也太美了吧！」一口咬下超juicy，也讓她恍然大悟：「難怪動物都要吃，吃起來甜甜的啊。」除了採摘咖啡豆，小艾和小曼也跟著學習製作原住民美食「abay」，小艾熟練的技巧讓小曼驚豔：「妳都很會了啊！」完全看不出原來這是小艾第一次自己製作abay，「abay」是由月桃葉、小米、紅藜、豬肉製作成的小米粽，通常只有在豐年祭、結婚、豐收慶典等才有機會品嚐到，一串串金黃色澤的小米，不僅是在地人主食，更是聯繫情感的象徵。

來到部落，除了一飽口福，當然少不了長知識的行程，節目中由小米學堂行政副理曾英志介紹小米文化，小米學堂也提供原住民風味餐，遊客來到這裡都可以一嚐在地特色農作物，也是體驗原民文化不可或缺的關鍵。

同樣位在台東金峰鄉，賓茂村的在地重要的特色農產為洛神花和紅藜，紅藜和洛神花又有「穀物紅寶石」之稱，近年為鼓勵青年返鄉創業，原住民部落也積極發展地方特色產業，產業達人高世中分享：「我現在很享受，在小小的部落裡，我卻每天都很繁忙，我喜歡這裡的人、這裡的文化，我喜歡跟父母在一起，可以看著我的孩子長大。」道盡原住民返鄉心聲。

《部落抓風味》第一季共有8集，節目中不僅有令人嘆為觀止的自然景觀，還有道地的原民料理，透過鏡頭深入部落，發掘更多原民生活面向，也帶螢幕前的觀眾身歷其境，探索多樣化在地人文風情，讓更多人可以藉由《部落抓風味》一窺台灣土地及文化之美，以植根在地經濟的思維，協助活化部落新型態產業，兼顧土地環保和文化傳承，創造部落新商機。

《部落抓風味》即將於3/5（六）晚間9點於ETtoday全台首播，陸續還有3/6起每週日下午1點原民台、晚間8點華視及3/13下午2點MOD ETtoday綜合台陸續開播。