政大東森合作原民文化傳承《部落抓風味》ETtoday 3／5全台首播

▲政大校長郭明政(右)特別致贈「產學楷模」感謝牌予東森集團副總裁廖尚文(左)，肯定企業參與在地文化傳承的努力及付出。

記者林璟倩／台北報導

全台即將引爆探索原住民文化熱潮！由國立政治大學攜手東森集團製作的原住民文化紀錄節目《部落抓風味》將於3/5(六)晚間9點正式於ETtoday首播，今(23)政治大學、東森集團與原民會共同舉行節目開播記者會，由政大校長郭明政、東森集團副總裁廖尚文及原民會經濟發展處副處長蔡妙凌代表產官學三方共同支持，帶領更多人一同領略原住民飲食文化之美，活動中郭明政特別致贈「產學楷模」感謝牌予東森集團肯定企業參與在地文化傳承的努力及付出。

▲東森集團副總裁廖尚文(左)、政大校長郭明政(中)、原民會經濟發展處副處長蔡妙凌(右)。

▲東森集團副總裁廖尚文期待節目開播後能創造熱潮，有助原民青年返鄉創業，促進地方經濟繁榮。

東森副總裁廖尚文說明：非常感謝政治大學及原民會大家全力合作促成《部落抓風味》順利開播，東森集團自九二一大地震之後，便由總裁王令麟發願成立東森慈善基金會及東森文化基金會，長期以來在急難救助及獎學金方面幫助弱勢學童不遺餘力，並贊助偏鄉部落學童愛的早餐已有15年之久，甚至現在也有當年的孩子考上大學後來到東森集團打工，未來也將持續照顧部落孩子，從念書到就業都有延續性的協助。

廖尚文分享，當初政大副校長也曾任東森文化基金會董事的趙怡老師提出部落抓風味的節目構想時，立刻獲得王令麟支持，因此牽成原民台與節目製作單位的合作機會，希望將部落的傳統及美食文化等透過節目的方式讓更多人認識與喜愛，這也呼應了東森兩大基金會對於部落學童的支持精神，期許未來《部落抓風味》陸續播出之後，能掀起一波國人對於原住民部落精神與文化的喜愛熱潮，透過節目讓更多人關心原住民，進而帶動部落發展，希望不只是美食還有其他相關旅遊活動的持續興盛，促進更多原住民青年回鄉創業，激發更多創意傳承原民文化。

▲政大校長郭明政對於節目影片中愈在地愈國際有共鳴，希望節目播出後喚醒更多人一起守護山林與傳統的意識。

政大校長郭明政表示，這次在節目影片中找到了土地的歸屬感，自己過去曾走訪過幾個部落因此對於各部落的風味印象深刻，希望讓原民文化走出山林、走入生活，喚醒更多人一起守護社區林業及傳統領域的意識，一同珍惜物產並妥善利用，創造部落榮景。其實地方創生就是要讓部落鄉里的人有生計、讓都市的人有生活，大家共創雙贏的美好社會，而這樣的推動不僅光靠學校內的師生努力，也要靠部落動員及民間企業團體挹注資源共同努力，因此非常感謝東森集團有高度的意願及熱忱，願意和大家一起努力及付出。

▲原民會經濟發展處副處長蔡妙凌認為部落抓風味的節目內容相當令人感動。

原民會經濟發展處副處長蔡妙凌則感謝東森集團及政大對於原住民議題的關注，她表示，原民會成立至今25年餘，透過許多資源挹注，讓原住民的議題以更多元的方式在各領域展現成果喚醒更多人一同愛護，國內原住民目前有16族，740多個部落，每個部落所呈現的美好東西有待大眾一同發掘，部落抓風味節目內容更是令人感動，希望未來能持續透過各種節目或合作機會融入原民元素，讓原住民的食衣住行等文化都能讓更多人了解，甚至走入大眾生活。

▲東森集團副總裁廖尚文(左6)、政大校長郭明政(左5)、原民會經濟發展處副處長蔡妙凌(右5)及製作團隊等開播合影。

近年國旅大爆發，引發民眾對於探索台灣土地及文化之美的高度興趣，更掀起一波波「愈在地愈國際」的土地認同感。《部落抓風味》節目是由金鐘獎「人文紀實節目獎」得獎導演陳惠武製作拍攝，第一季共有八集，共走訪了台灣壢坵、寶山、佳暮、英士、吉貝耍、大社、達魯瑪克等部落，記錄著泰雅族小姑娘小艾和西餐主廚小曼的部落遊記，透過鏡頭帶領觀眾走進大山裡的原住民部落，由耆老的口述，深入了解原住民傳統食材與部落的故事，同時探索學習部落文化，以植根在地經濟的思維，協助部落活化新型態產業，兼顧土地環保與多元族群的文化傳承，希望藉由部落的飲食文化的推展，帶動部落的觀光與經濟發展。

《部落抓風味》即將於3/5（六）晚間9點於ETtoday全台首播，陸續還有3/6起每周日下午1點原民台、晚間8點華視及3/13下午2點MOD ETtoday綜合台陸續開播。