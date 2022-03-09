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民進黨5青年「新芽連線」成軍　投入彰化縣議員選戰

▲彰化新芽連線成軍。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化新芽連線成軍（由右至左為藍駿宇、劉珊伶、洪騰明、張欣倩及楊子賢）。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣長參選人渾沌未明，有5名黨內青年議員參選人，感於彰化地方政治長期缺乏青年心聲，縣府執政沒有明確青年政策，為團結年輕人力量，發揮專長相互扶持，今(9)日在八卦山大佛前，宣布成立「彰化新芽連線」秉持「青年清廉」共同理念，以清新形象投入選戰，實力不容小歔。

▲彰化新芽連線成軍。（圖／記者唐詠絮攝）

今天有意角逐彰化縣長，現任彰化縣黨部民進黨部主委邱建富未出現，現場有政壇人士透露，沒有母雞帶這群小雞，這些年輕人只能組團體打選戰，今天「彰化新芽連線」成軍後，勢必會有其他選將也會陸續成立。

彰化新芽連線成員，全是在彰化長大的年輕人，包括前立委段宜康辦公室助理楊子賢(第1選區彰化、花壇、芬園)、現任秀水鄉代藍駿宇(第2選區鹿港、福興、秀水)、現任議員張欣倩(第4選區員林、大村、永靖)、立委陳素月辦公室主任劉珊伶(第5選區溪湖、埔鹽、埔心)、現任議員洪騰明(第8選區二林、芳苑、大城、竹塘)。

▲彰化新芽連線成軍。（圖／記者唐詠絮攝）

以27歲當選第4選區議員、將爭取連任的張欣倩指出，今天起「新芽連線」將在未來每一週針對攸關縣民生活的公共議題，將用專業的政策與能力爭取縣民支持，同時也會善盡在野黨職責，對王惠美縣長過去的施政，提出具體且嚴厲的批判，強力為縣民監督。

新手媽媽劉珊伶，是現任埔心鄉長張乘瑜的媳婦，已經有多年輔選經驗，勤走地方基層，她指出，此次投入議員選舉，是希望給孩子美好的未來，將以「保障婦幼安居環境」為主訴求，堅持「專業青年、透明清廉」理念，照顧弱勢追求公共利益公平分配的機制。

▲▼ 彰化。（圖／參選人提供）

▲劉珊伶與民眾互動。（圖／劉珊伶提供）

爸爸是正德高中老師退休、媽媽開早餐店的楊子賢，懷抱政治熱情，以最年輕之姿參選，期盼未來能像種子一樣，播種在受傷的土地上長出綠色新芽，攜手盛茂成日後大片森林，守護家鄉彰化。

現任秀水鄉民代表、轉戰第2選區議員的藍駿宇指出，他們堅持「理想青年透明清廉」的價值，不妥協、不私相授受，成為未來議會裡最堅強的「問政聯盟」。另外爭取連任的洪騰明表示，他們跟多數年輕人一樣都厭棄因循的舊政治文化，厭惡將公共資源私用為山頭政治，盼能通過初選提名並贏得大選。

▲▼ 彰化。（圖／參選人提供）

▲楊子賢將參選第一選區議員。（圖／翻攝自楊子賢臉書）

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