香港今增「2.5萬本土」271死亡　林鄭將率官員每日召開記者會　

▲香港新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，香港衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，香港今日（9日）新增25,991例確診，僅7例為輸入病例，其餘均屬本地個案。此外，快測呈報平台昨日共有32,766名市民登記及成功確認，並已發出隔離令。

今日再多291患者死亡，死亡率0.46%，令第五波死亡人數共2,656例。醫管局昨晚呈報68名病人情況危殆，另有107名病人情況嚴重，現有68名危殆病人正在深切治療部（ICU）留醫。

香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現在計算香港至少每20個人有1人感染，最差情況是每5人有1人感染，在港鐵、巴士、電梯或公共地方，隨時都可能遭受感染。

特首林鄭月娥9日上午表示，從今天開始，除周二外，每天將由她本人及相關局長，向民眾交代防疫工作進展、澄清相關傳聞，並回答媒體針對防疫政策的提問，一直維持到香港戰勝這波疫情為止。據《香港電台》報導，林鄭月娥預告，明天的記者會她將與發展局及保安局說明北京援建的社區隔離設施事宜。

此外，香港染疫長者出現情緒問題，葵青區昨發生3例自尋短見事件，一名離家失蹤的79歲老婦被發現在公園內吊頸自殺身亡；一名76歲老翁在梨木樹邨停車場自殺墜下死亡；另一名72歲老婦在長亨邨墜樓死亡。3名長者均在早前被驗出確診新冠肺炎。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995