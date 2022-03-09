收到肉品郵包「要被約談了」！違者擬罰20萬　最快端午節前上路

▲移民署曾在東南亞商店查獲可疑豬肉製品。（圖／記者林悅翻攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（9日）進行農委會業務報告，主委陳吉仲提到，昨天又在台中發現來自泰國郵包豬肉製品驗出非洲豬瘟。農委會為不讓疫情爆發，將研擬針對收件人「進行面訪」，追究責任，預計最快端午節前上路，若違規首次將開罰20萬元。

農委會今防範重大疫病報告說明，107年起積極防堵非洲豬瘟入侵，全亞洲已有15個國家淪陷，台灣仍是非疫區。邊境違規豬肉製品檢測陽性324件，外來人口違規攜帶豬肉製品裁罰20萬元（813人），未繳款者拒入310人（累計至今年2月）。報告指出今年將有新措施，針對國際郵包的豬肉製品收件人進行面訪、電訪及申報制度，如申報不實將裁處，追究收件者責任。

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▲杜文珍說，政策是希望收件人和寄件人誠實申報，且不要再寄。（圖／記者許展溢攝）



防檢局局長杜文珍表示，法規本來就不能用郵包寄這些東西，過去對於輸入者違規，通常會給單子告知，並在包裹裡放違規單，說明有哪些東西不能寄來，收件人會知道，郵政系統也會通知該國不能寄，只是現在為更進一步防範，不是說收到通知單收起來就好，才有此政策。

杜文珍說，收件人不能每次都說不知道，再而三對邊境造成壓力，訪談目的是希望誠實申報，確認收件人是否認識寄件人等狀況，且不要再寄了，不誠實就有違規問題。至於要怎麼罰？杜文珍指出，要看不誠實申報情節跟內容物，現階段已開始在台南、台中陸續訪談來自泰國和香港案例，目前沒遇到同一人違規多次的例子。

防檢局指出，裁罰金額朝旅客入境違規繫帶豬肉製品首次罰20萬元研議，杜文珍強調，政策行政院需有依據，預計最快端午前會訂出更明確裁罰標準等規範，公告後上路，重點是現在訪談已有達到效果，收件人會在群組互相通報別再寄了。