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林鄭：爭論共存或清零已無意義　港府絕不會「躺平」

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港疫情嚴峻，特首林鄭月娥將每日親自主持抗疫記者會。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港疫情嚴峻，香港特首林鄭月娥9日上午召開記者會，宣布即起啟動加強版高層新聞發布會，每日由她親自主持，並由不同局處交代各項防疫措施，直到戰勝疫情。林鄭月娥並強調，現階段爭論「共存」或「清零」已沒有意義，政府絕不會以「躺平」的態度來面對疫情，也不會因為確診數多而不採取任何行動。

林鄭月娥表示，除了星期二召開行政會議外，每日都將由她本人及相關局處向公眾交代抗疫工作進展，並澄清坊間謠傳與誤會，提供一個更權威的說法，回應傳媒的提問，直到戰勝這一波疫情為止。

▲▼ 香港疫情,新冠疫情。（圖／路透）

林鄭月娥指出，現階段爭論「共存」或「清零」已經沒有意義，但可以百分之百講，政府一定不會用所謂「躺平」的態度來處理疫情，也不會因為確診數多而不採取任何行動。

林鄭月娥強調，每個人的生命都很寶貴，會照國家主席習近平的要求，確保香港市民生命安全、身體健康，這是任何以人民至上國家的要求，香港一定按國家高標準抗疫。

林鄭月娥還說，希望由她親自主持記者會的情況不用持續太久，等香港打贏抗疫戰就會取消，越早打贏就會越早取消，相信大家也不想經常見到她，看不到她來主持記者會，就代表香港已經恢復正常生活。

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

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