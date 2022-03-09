不能選日本！開放出國你會飛哪　鄉民秒推1國：超好玩

▲若能出國你會飛哪國？話題引發網友熱議。（圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，加上各國疫苗覆蓋率提升，觀光局日前也透露，將依各國狀況分階段開放，最快有望下半年就能出國旅遊。對此，就有網友發文提問「如果能出國，但不能選日本，你會怎麼選？」

有一名網友在批踢踢八卦板以為題發文表示，我覺得在不遠將來，應該就可以出國玩了，不過日本已經玩爛了，如果不能去日本的話，大家會選甚麼國家阿？

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貼文一出後，立刻引起許多網友熱烈討論，「過去人很多的旅行熱門景點，現在應該都有很不同的感受吧」、「冰島啊」、「和戰爭無關，但個人想去烏克蘭的普里皮亞季看看很久了」、「年輕往歐洲跑啊」、「澳洲、泰國、美國」、「土耳其好玩，安大利亞有不錯的海灘」、「香港不錯啊！燒臘我來了」、「有錢去哪裡都好玩」。

▲若能出國你會飛哪國？話題引發網友熱議。（圖／免費圖庫）

其中，撇除日本外，到泰國旅遊成為最多網友的首選，「泰國真的好玩」、「泰國很chill啊」、「泰國不會讓人失望，很多好玩的」、「秒選泰國」。

關於何時開放出國？本站今報導「國門漸開下半年有望『出國玩』？交長曝規劃：慢慢開放旅遊」指出，交通部長王國材9日透露，觀光局已與業者討論國門開放後的觀光佈局，目前指揮中心首先開放商務客入境，接著有機會就會開放觀光旅客入境。

王國材表示，過去一到兩年業者也挖掘出許多國旅優質遊程，只要指揮中心判斷疫情狀況允許，就會立刻跟業者著手努力，至於時間點則無法確認，仍待指揮中心確定。