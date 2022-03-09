AI夯！城市科大攜手南亞科成立「半導體人才培育學院」

▲城市科大攜手南亞科成立「半導體人才培育學院」。（圖／城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

人工智慧（AI）正夯，但全球半導體人才不足，台灣半導體產業也不例外，因應就業市場需求，台北城市科技大學今天（9日）與南亞科技共同成立「南亞科技半導體人才培育學院」，並進行產學簽約及揭牌儀式，擴大雙方合作，以多元產學計畫培育未來記憶體人才，強化台灣在記憶體產業的國際競爭力，合力為國家打造半體導精英人才。

全球半導體人才不足，根據日前104人力銀行公布調查，2021年第4季半導體人力缺口，平均每月達到3.4萬人，想進入半導體業的求職者，平均每人可獲得3.7份工作機會，寫下三年來新高。

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▲城市科大校長馮美瑜（右）與南亞科技副總經理吳志祥簽約成立「半導體人才培育學院」。（圖／城市科大提供）

城市科大指出，南亞科自2018年與城市科大資工系辦理實習計畫起，累計至2021年，城市科大到南亞科12吋晶圓生產線實習人數已超過150人，且逐年增長，今天「南亞科技半導體人才培育學院」成立後，預計每年招收100人，學校提供完善教學資源並傳授通識教育與學理知識，企業提供實習場域與優渥獎助學金，以及專業知識指導，希望藉由雙方共同合作，強化人才培育，創造產、校、生三贏局面。

城市科大校長馮美瑜指出，城市科大創校已有50年，深耕學生學習導向的產學合作，提供學生豐富實習資源和完善職涯規劃，這次深化與南亞科合作，提供學子更多元的半導體產業學習機會，也培養產業所需要的務實致用人才，透過半導體人才培育學院創立，可以帶給學生明確奮鬥目標，業界也能獲得所需要優秀人才。

南亞科技副總經理吳志祥表示，南亞科導入「智慧製造」全面提升生產自動化，需要擴大資工人才的招募，協助開發更多AI創新應用，這次和城市科大深化產學合作，南亞科提供學生優質工作環境、多元培育規劃及未來職涯發展，讓學生兼顧學習及就業。