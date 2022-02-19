城市科大畢業生挑戰台語原創歌舞劇　為女權發聲

▲城市科大畢業生挑戰台語原創歌舞劇，重返百年前大稻埕並為女權發聲。（圖／城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台北城市科技大學演藝事業系第7屆畢業製作《愛啥款》，參與學生自我挑戰全台語原創劇本及原創歌舞劇，該作品穿越重返百年前大稻埕，並為女權發聲，學生更自創主題曲「咱大稻埕就親像一家人，咱一生，從小時，到長大，攏抵這，美麗的所在」歌詞，道出1920年代大稻埕的美麗風景，預計3月4日至6日在大稻埕9樓劇院呈現。

▼城市科大畢業生挑戰台語原創歌舞劇，3月4日至6日在大稻埕9樓劇院呈現。（圖／城市科大提供）

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《愛啥款》劇情講述一位2020年的現代都會女性，在面臨工作力不從心狀況下，某日進入一間古著服飾店，竟神奇穿越到百年前大稻埕，面臨突如其來身份轉變，現代與過去的時代衝突，女主角面臨要順從還是應變的心情轉折，全劇中每位演員肩負著各種小人物的生命與歷史寫照，反應著大時代下的人們如何掌握命運。

▲城市科大畢業生挑戰台語原創歌舞劇，重返百年前大稻埕並為女權發聲。（圖／城市科大提供）

《愛啥款》導演兼編劇廖怡欣是城市科大演藝系的應屆畢業生，廖怡欣表示，《愛啥款》是學生們首次大膽挑戰全台語歌舞劇，創作靈感源自莎士比亞經典作品《馴悍記》，但改以1920年代的大稻埕為背景，以現代社會價值觀和教育理念，回頭探討日治時代台灣的家庭、女權主義和教育，在百年後的現在，探索不同世代詮釋對於「愛」的樣貌。

為了《愛啥款》演出，城市科大演藝系老師蔡晴丞，特別邀請業界知名演員蕭正偉及燈光設計師林泓瑜參與指導，三位老師與學生共同創作，耗時將近1年時間，蔡晴丞說，期待學生透過這次畢展，不只打開眼界，並以年輕世代視野，回朔台灣百年前的女權議題，尋找自我身份根源，身為年輕學子的他們，將以在地文化力量與個人自身價值持續成長進步。

▼城市科大畢業生挑戰台語原創歌舞劇，圖為排練狀況。（圖／城市科大提供）

城市科大表示，《愛啥款》將在3月4日至6日在大稻埕9樓劇院，呈現百年前的大稻埕故事，誠摯歡迎民眾前來觀賞演出，感受過去與現在的台灣美麗風情。