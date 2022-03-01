荔枝椿象卵片收購沒得賺了　彰化祭出AI、無人機防蟲害

▲彰化出動無人機防治荔枝椿象。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化是荔枝與龍眼主要產區，今年防檢局取消收購荔枝椿象卵片，為避免因停止收購卵片造成荔枝椿象大爆發，面對荔枝椿象防治工作，中央與縣府投入540萬元補助，透過AI辨識、整合無人機業者以及友善環境資材的使用，目前噴灑面積已達80公頃，期望有效防堵荔枝椿象危害。

彰化縣荔枝園約有1千公頃、龍眼園有670公頃，分別是全國第5及第6的重要產區，近幾年荔枝椿象爆發，喜好寄居在無患子科植物(如龍眼、荔枝等)，嚴重衝擊農業生產、生態及人身安全，導致農民很大的損害。

▲彰化出動無人機防治荔枝椿象。

縣府農業處指出，近因傳統的荔枝椿象化學藥劑防治方法受限於人工噴藥速度較慢、噴灑高度不足，造成樹冠防治死角，因此，以友善環境的生物性防治資材搭配無人機由空中噴灑，擴大噴灑面積與縮短噴灑期程，成為強化荔枝椿象防治的重要一環。

縣府繼去年11月率先全國於八卦山脈沿線試辦使用無人機搭配友善環境資材-皂素進行廢耕果園荔枝椿象防治，施用面積高達50公頃，配合收購荔枝椿象卵片高達44萬片，有效降低荔枝椿象危害，年又特別再超前部署，加強精準投藥，透過AI辨識、無人機的軌道紀錄以及友善環境資材的使用，避免造成環境太大的衝擊。

王惠美進一步指出，還是要再拜託農友，智慧農業需要大家一起來，縣府針對智慧農業也有相關的補助，各出一半最多可補助30萬，如果設施面積超過0.5公頃或是具特殊性的農產業，則以專案辦理補助，每案最高補助金額是100萬元，減輕農民的負擔，也讓農產品質更優良。