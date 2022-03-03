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「益生菌」挑選有訣竅！找到適合的搭配「飲食」吃得更有感

▲益生菌。（圖／女子學）

▲找到適合的益生菌才能吃得有感。（圖／pinterest、晶球益生菌、Pixta，下同）

文／女子學

近年來，國人健康意識抬頭，除了選擇原型食物減少身體負擔外，不少人也會搭配保健食品來加強日常攝取的不足；其中，又以「益生菌」為國內外成長最快，是大眾接受度最高的品項之一，多數人更期望能透過補充好菌來調整體質，提升自身的保護力。

然而，市售益生菌百百種，針對不同年齡、性別、體質…所需的菌種亦是不盡相同。要如何從中找到適合自己的益生菌並吃得有感，就讓專業藥師李汶瑄來一解大家所有的購買疑惑！

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腸道保健首選：「比菲德氏菌」

▲益生菌。（圖／女子學）

李藥師說明，益生菌在吃進人體後，並非會被人體分解吸收，而是以「定殖」的方式留在腸道中與人體共生繁殖，並趕走壞菌提高好菌比例，使建立腸道菌相平衡，維持腸道健康。

而益生菌最常見的功能是緩解排便不順、增加腸胃蠕動和促進消化功能。另外，李藥師補充，目前也有研究指出，有部分的菌株，可減少過敏反應、預防泌尿道感染及改善憂鬱症、腸躁症等病症；針對腸道健康及其他身體狀況，所推薦的菌種如下：

1.腸道保健：

首選雙歧桿菌中的「比菲德氏菌」，因人體內含雙歧桿菌的多寡，被當作是腸道健康的指標，且「比菲德氏菌」是嬰幼兒時期腸道中最主要的原生菌種，安全又有穩定功效，但此菌種容易被胃酸破壞，建議選擇有耐酸晶球包覆技術的，更能幫助好菌順利進入腸道。

2.過敏體質：

可參考乳酸菌中的「嗜酸乳酸桿菌」、「鼠李醣乳酸桿菌」。李藥師提醒，目前研究指出特殊益生菌僅可「改善」過敏，並無法預防或治癒其症狀。

多層晶球包覆，確保益生菌能安全抵達腸道

▲益生菌。（圖／女子學）

李藥師表示，益生菌容易受到胃酸的影響而無法順利到達腸道定殖，飯前胃酸的 pH 值大約為 2，因用餐時食物會稀釋胃酸的濃度，一般不耐胃酸的益生菌會建議在飯後食用。但是益生菌本身如果有特殊耐酸晶球包覆的技術，能抵抗胃酸膽鹼的破壞，則會建議於空腹食用吸收效果較佳。

50 億菌株含量，腸道定殖更有效

▲益生菌。（圖／女子學）

李藥師提醒，挑選益生菌時，要特別注意必要的製程條件，像是 cGMP 藥廠製造、食品自主衛生管理之 S-HACCP 認証、和 SGS 等，讓第三方評鑑單位來確認益生菌的品質；除此之外，當益生菌菌數過少時，會影響定殖效果，因此，總菌數至少要有 50 ～100 億株；要注意的是，菌數並不是越多越好，數量過多反而會因無法定殖被排出體外，最好保持長期定時食用的習慣，才能吃得更有感！

最後，李藥師強調，益生菌是否能在腸道順利定殖，最大的關鍵還是在「飲食習慣」！建議平常可以搭配「低脂高纖」飲食，增加蔬果、減少精緻澱粉的攝取，才能讓益生菌更長時間存於腸道中發揮作用。

延伸閱讀：

你吃對了嗎？10 個關於益生菌的迷思，讓專業醫師一次解答！

低醣、減糖、168斷食哪個好？高敏敏營養師分享益生菌挑選方法，共創順暢優質好生活

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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