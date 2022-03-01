　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣候變遷報告「36億人口生存受衝擊」！　學者籲台灣思考能否抵禦

▲▼美國,氣候變遷,野火,水災。（圖／達志影像／美聯社）

▲IPCC氣候變遷報告提到有多達33~36億人口生存受影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者許展溢／台北報導

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）昨天發布最新氣候報告指出，人類活動引起的氣候變遷現象，已在世界各地造成極大負面衝擊與不可逆環境危機，危及大量陸地與海洋物種生存，目前已有多達33~36億人口生存在易受氣候變遷衝擊的脆弱環境中，危及人類社會糧食、水資源、都市及健康問題。台灣學者強調，該評估不全然符合台灣狀況，但要思考是否能抵禦高強度天氣事件。

為協助台灣社會掌握最新氣候發展脈動，台灣科技媒體中心和財團法人台達電子文教基金會，於報告發表隔日公開本次報告完整的決策者摘要（SPM）中文翻譯，以及台灣專家回應觀點，協助相關單位制訂更適切的氣候變遷調適策略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明交通大學土木工程學系助理教授林其穎認為，此報告將氣候變遷的負面衝擊主要歸因於「更頻繁及劇烈之極端氣候」事件。而對於台灣土木工程及基礎設施而言，即是必須考量現有設計是否能抵禦更頻繁、強度更高之天氣事件，例如現有防洪設施對高強度及長延時之降雨帶來之洪水，防洪設計是否足夠，或能否承擔強降雨造成之山崩、土石流等危害風險上升。

▲▼美國,氣候變遷,野火,水災。（圖／達志影像／美聯社）

▲學者認為，溫度變化對於心理健康具有顯著的影響與關聯。（圖／達志影像／美聯社）

林其穎提到，對於氣候變遷的衝擊評估為針對較大空間尺度之概述性討論，其針對亞洲地區之衝擊討論不全然符合台灣狀況，台灣所受之影響必須進行更進一步研究，考量台灣地文水文特性及基礎設施設計，以計算更精確之風險變化並以此提出相應之調適策略。

彰化師範大學地理學系副教授盧沛文說，台灣除在能源等議題上有更積極氣候行動，也應更關注共生系統間連動關係，特別是「生物多樣性」快速消逝對氣候、人類社會的衝擊與可能的調適作為。此外，從個人、族群、國家到世代間的氣候正義與對話，對科學研究的價值與服務對象的檢視，以及可行並可驗證之環境治理策略的建構，都是台灣朝向氣候韌性發展所不可迴避的重要課題。

成功大學測量及空間資訊學系副教授吳治達表示， 台灣具有地狹人稠、島內社會經濟發展變化快速、高度競爭壓力等典型亞洲國家特性，過去已有許多研究表示，溫度變化對於心理健康具有顯著的影響與關聯，加上此次IPCC AR6第二工作組報告除了提醒極端天氣事件與暖化效應逐漸加劇外，並進一步指出小島嶼國家為人類高度脆弱的熱點地區之一，上述徵兆與趨勢再再昭示了氣候暖化對於國人心理健康可能帶來的廣大衝擊。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
贈烏克蘭27噸物資　網見1細節卻尷尬「台灣虧大了」
文山區血腥情殺！女巷口埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭
快訊／俄軍空襲烏克蘭第2大城政府總部！　震撼影片曝光
烏國用TB2無人機「轟炸俄軍」　台灣關鍵機種將問世
海量酒店妹突斷片！　遭迷姦慘淪3P女主
國軍三階段作戰曝光　今發「民眾求生避難手冊」
普丁罕見暴怒！戰況膠著　美情報：可能加強攻擊火力

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中油鳳山2群聚危機解除！　陳其邁曝免戴口罩「9時機」今起鬆綁

贈烏克蘭27噸醫療物資！　網見1細節卻尷尬「台灣虧大了」

烏俄戰爭是人為大禍！證嚴法師淚「想救人沒機會」　曝殘酷經歷

桃園今起3天免預約施打疫苗　鄭文燦：將增加6萬長者接種

異位皮膚炎不受影響 　東山許華翔60滿級分「想當皮膚科醫生」

機組員檢疫鬆綁「3／7起放寬5+5」　可1人1戶居家檢疫

LIVE／高雄今+0！陳其邁2點半說明最新疫況

米迪幼兒園「已傳4波」　羅一鈞：從家庭傳給幼兒園再到職場

新北加強版集檢所染疫醫護「感染源仍不明」！與確診者定序全不同

國內仍有6條不明傳播鏈！　累計15種Omicron爆發本土

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

中油鳳山2群聚危機解除！　陳其邁曝免戴口罩「9時機」今起鬆綁

贈烏克蘭27噸醫療物資！　網見1細節卻尷尬「台灣虧大了」

烏俄戰爭是人為大禍！證嚴法師淚「想救人沒機會」　曝殘酷經歷

桃園今起3天免預約施打疫苗　鄭文燦：將增加6萬長者接種

異位皮膚炎不受影響 　東山許華翔60滿級分「想當皮膚科醫生」

機組員檢疫鬆綁「3／7起放寬5+5」　可1人1戶居家檢疫

LIVE／高雄今+0！陳其邁2點半說明最新疫況

米迪幼兒園「已傳4波」　羅一鈞：從家庭傳給幼兒園再到職場

新北加強版集檢所染疫醫護「感染源仍不明」！與確診者定序全不同

國內仍有6條不明傳播鏈！　累計15種Omicron爆發本土

工程進度卡關　U23棒球賽恐無法在大巨蛋開打

中華男籃全面換血　籃協：未來以年輕球員為主軸

咖啡廳驚見長輩「超狂陪吃夥伴」搬上桌！吳怡霈坐隔壁服了：好威

蔡其昌發起集資援助烏克蘭難民　跨黨派22名立委響應捐一日所得

徵兵呼聲持續上升！　邱國正：募兵制起碼4年以上　戰力絕對勝以往

中鋼現金殖利率8％！外資看好獲利穩健　喊目標價52元

中油鳳山2群聚危機解除！　陳其邁曝免戴口罩「9時機」今起鬆綁

全台首間「希爾頓渡假酒店」在礁溪！有最高屋頂裸湯、180度全景房

謝英士／森林碳匯的深層意義與「碳權」的正解

法院女事務官與女書記官遭3度襲臀！色男狡辯「沒錄到」判半年

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

生活熱門新聞

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

被俘俄軍打電話給爸　1句話讓他笑了

學測成績今日上午9時公布

好市多「神級鞋款千元有找」　他驚：打起來

俄軍1舉動讓台大醫看傻：僅普丁想打

埔心牧場遇走失女童！他「撿到一家三口」被讚爆

快訊／增4例本土「分佈2縣市」

奧客買拿鐵要求不要咖啡因！他1句話嗆爆

強冷空氣襲烏！鄭明典曝時間點　網：將雪埋俄軍

外派日本「加薪4萬」她問：可行嗎？

俄羅斯「戰略太蠢」　名醫諷普丁：一定不讀科學期刊

餐廳訂位10人「被冒名搶座」　店員無奈：客人不讓

更多熱門

相關新聞

「韓國發酵紅蔘益生菌」防護力UP

「韓國發酵紅蔘益生菌」防護力UP

身處疫情時代又面臨高齡化社會壓力，大家追求健康風氣漸盛，據Engagement Lab於2021年7月發表疫情對消費行為的影響，報告中指出台灣人的健康保健品消費預算，將增加43.8%；凱度Health Plus+ 2021年分享調查報告結果，有90%的消費者認為，如疫情趨緩或可施打疫苗，仍會維持現有保健食品的購買或食用。

安理會緊急會議表決「中國棄權」 張軍解釋性發言表達立場

安理會緊急會議表決「中國棄權」 張軍解釋性發言表達立場

聯合國：烏64人亡、16萬人流離失所

聯合國：烏64人亡、16萬人流離失所

聯合國：烏克蘭已64平民死於砲擊和空襲

聯合國：烏克蘭已64平民死於砲擊和空襲

聯合國「譴責俄侵烏」決議　俄投反對、中國棄權

聯合國「譴責俄侵烏」決議　俄投反對、中國棄權

關鍵字：

氣候變遷IPCC聯合國台灣科技媒體中心社會糧食人類活動都市水資源健康溫度

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

莉婭認了小三上位成正宮！

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

陸外交部：台灣不關日本的事

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

烏克蘭慘了！俄軍集結車隊「綿延64公里」

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面