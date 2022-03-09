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存款僅107萬跟負債打平！　陳吉仲：只追求心靈成長　

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政部長蘇建榮 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲說，自己追求的是心靈成長，而非賺錢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

監察院最新一期《廉政專刊》顯示，農委會主委陳吉仲負債跟資產打平，他今（9日）出席立法院經濟委員會進行農委會業務報告，對財產一事表示，從沒想過要賺錢，只追求心靈成長，為農民做更多事。

資料提到陳吉仲有1筆在基隆土地、2筆建物和汽車2輛，存款有107萬2086元，保單累積21張，繳了406萬288元，債務則是105萬8827元，為房貸和週轉金。去年公布的資料為存款82萬元、債務149萬元，有21、10年車齡各1輛。

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負債跟資產打平有覺得理財要再努力？陳吉仲說，從沒想過要賺錢，生活都很單純，知道自己本來就是鄉下來的，是所有政務官裡大概最窮的，但是感謝總統、院長可以讓他在這，替農民貢獻，正面貢獻所得到的回饋報酬，遠高於財務，只要在退休前把債務還光就好。

媒體追問衛福部長陳時中自己說欠了一屁股債，會心有戚戚焉？陳吉仲表示，自己收入只有來自薪水，但要養3個小孩、1個太太，還有房貸跟信貸，小孩還在唸書，覺得再過幾年小朋友工作了，會比較輕鬆， 加上有屏東跟岳母兩個家庭要顧。

陳吉仲認為，生活即使收入打平，但生活品質非常好，不是追求金錢，是追求更大正面能量，幫農民做更多事。至於精神富裕哪來？陳吉仲說，每天吃農委會50元自助餐就很好吃，在台北每週花費不會超過1000元，早餐也是5、60元，中午50元，晚上開會有時也是吃便當。陳吉仲強調，食衣住行物質就是這樣，重點是追求心靈成長，可以做很多農業貢獻。

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