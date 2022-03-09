趁夫病危盜賣股票、存款近500萬　狠妻辯「生前曾授權」被打臉

▲桃園市梁姓婦人趁丈夫於2019年5月間住院病危期間，涉嫌擅自處分其遺產包括股票、存款等多達478萬餘元遭家屬提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓婦人於2019年5月間許姓丈夫病危住院之際，趁其意識不清時盜賣其股票、盜領存款總計多達478萬餘元，許男過世後家人處理遺產時驚覺股票與存款遭盜賣報警提告。桃檢複訊時，梁婦坦承犯行，但辯稱是為了要支付多項費用，且均經丈夫生前授權等語，但家人否認此說，桃檢偵結依偽造文書、詐欺罪嫌將梁女提起公訴。

檢警調查，55歲的梁姓婦人與許姓男子為夫妻關係，許男於2019年5月間因病被送往林口長庚醫院治療，因病況加劇進入加護病房急救，同年月26日病逝，家人處理後事時驚覺許男遺產包括股票、存款遭盜賣、盜領，仔細追查發現是梁婦所為，認為許男遺產應屬全體繼承人所有，非經全體繼承人同意，不得擅自處分之，因此報警提告。

檢警查出，許男家屬指控包括梁婦涉嫌以自動提款機（ATM）提領許之存款、股票共計478萬8037元，扣除醫療、喪葬與其他應支付費用114萬2445元，梁婦仍保有364萬5592元之犯罪所得等，梁婦坦承相關犯行，但辯稱是為了要支付許多費用，且有經過許生前授權等語。

但許男的媽媽、妹妹等家人則否認與男生前並未提及遺產分配等事實，長庚醫院則提供許男住院期間相關資料，其中注入加護病房期間均呈意識不清狀態；多家銀行也提供許男帳戶遭提領存款、對帳單等交易明細資料佐證，證券公司也提供梁婦曾偽造許男授權領款憑條等資料佐證。

桃檢認為，梁婦盜領存款與股票犯行明確，其中扣除許男應支付費用外，犯罪所得仍有364萬餘元應宣告沒收，偵結依偽造文書、詐欺等罪嫌將梁婦提起公訴。

【更多新聞】

►拼打氣！桃園市府豪氣加碼 長者接種疫苗可領700元還幫接送

►國三連環車禍撞死25歲工程人員！特斯拉、寶馬男交保 現場慘況曝

►桃捷A8長庚站清晨號誌異常緊急搶修 班次延誤2870人受影響