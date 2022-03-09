快訊／蘇貞昌夫妻財富縮水1086萬　唐鳳名下存款剩34萬

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

根據最新一期廉政專刊，行政院長蘇貞昌的存款為新台幣1544萬3446元，較上次申報的2630萬6118元，減少約1086萬元。另外，政務委員唐鳳存款僅有34萬8080元，較上次申報的36萬4096元，再減少約1萬6016元。

監察院9日公布第182期廉政專刊，內容包括蘇貞昌、總統蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、法務部長蔡清祥、交通部長王國材、文化部長李永得、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、黨產會主委林峯正、金管會主委黃天牧等人的財產申報。

蘇貞昌的財產申報日為2021年11月1日，與妻子詹秀齡共有5筆位在屏東縣屏東市、桃園市龜山區的土地，以及信託5筆位在台北市中山區、桃園市龜山區的土地。建物部分有1筆位在屏東縣屏東市，以及3筆信託位在台北市中山區。

在存款方面，蘇貞昌夫妻名下共有新台幣1544萬3446元，較上次申報時的2630萬6118元，減少約1086萬元。詹秀齡還擁有一輛TOYOTA汽車，取得價額為新台幣163萬7504元。

根據財產申報，行政院政務委員唐鳳擁有1筆位在新北市新店區的土地，以及1筆位在新北市新店區的建物，存款僅有34萬8080元，較上次申報的36萬4096元，再減少約1萬6016元，債務則為1553萬4106元，主要為週轉金及購置房地產。

另外，唐鳳還在備註欄中，載明自己從就職日起至申報日止，均未持有比特幣及其他中央銀行認定的高度投機式數位虛擬商品，自己擬於2022年開設虛擬通貨帳戶，作為開發運算系統做準備，並非理財之用。

▼行政院政務委員唐鳳 。（圖／記者李毓康攝）

