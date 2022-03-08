好康來了！65歲以上打新冠肺炎疫苗　彰化加碼送500元禮券

▲為鼓勵高齡者打疫苗彰化送500元禮券獎勵。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣接種COVID-19疫苗，第一、二劑各年齡層的施打率都高於80%，為了增加民眾施打意願，彰化縣政府自3月10日起至4月10日提供65歲以上長者完成接種第一、二、三(追加)劑者，加碼送500元禮券，以提升疫苗覆蓋率。

彰化縣衛生局指出，接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染COVID-19造成重症、住院或死亡風險，據資料統計，12歲以上接種第一劑達88%，第二劑達82%，第三劑已經接近5成，呼籲長者儘速前往接種COVID-19疫苗，特別是完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑以提升免疫保護力。

▲彰化為鼓勵高齡者打疫苗送500元禮券獎勵。（圖／彰化縣政府提供）

另外衛生局針對18歲至64歲完成接種第一、二劑民眾，送200元禮券措施，將延長3月31日止，民眾如欲施打可直接向合約院所預約，或向衛生局預約疫苗揪團服務，同時提醒，預約民眾務必依媒合之日期和時間，前往合約院所施打，揪團人數達百人以上者，可由彰化縣衛生局媒合醫療院所到點施打，以提升企業團體員工疫苗施打之可近性及便利性。

縣長王惠美再次呼籲民眾務必戴好口罩，做好個人手部衛生與咳嗽禮節，前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第二劑或追加劑疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。並儘早完成接種疫苗，如果有症狀請儘速就醫，並配合醫療機構相關防疫措施，主動告知旅遊史及接觸史，以利醫療機構正確判斷及治療，以維護民眾健康。