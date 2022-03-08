　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

17歲少年被電擊逼吞狗屎！創傷住進精神科　10收容人獄中集資送暖

▲▲▼羅姓少年被凌虐。（圖／ETtoday資料照）

▲監獄收容人集資援助被凌虐羅姓少年。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名羅姓少年2020年打工卻遭老闆發洩凌虐，不僅被逼吃狗屎、喝狗尿，全身還被掃射近600發的BB彈孔，導致3指截肢，罹患創傷症候群，在半年前住進精神科醫院治療。羅母感謝社福單位這段日子以來的援助，沒想到日前還收到來自屏東監獄10名收容人集資的1萬6000元匯票，讓她感動莫名。

案發時，羅姓少年還是17歲少年，為了減輕家中負擔，在人力仲介介紹下，為從事太陽能鋼構組裝工程的男子詹祐承、黃佳緯工作，不料詹、黃竟對少年施虐，不僅自製電擊刑具，還拿空氣槍狂射把他當槍靶，狂射500多發BB彈，讓羅姓少年胸部、肚子、手、腳等滿是彈痕。

▲▼羅姓少年被凌虐。（圖／ETtoday資料照）

▲羅姓少年被凌虐，傷勢嚴重，導致3指截肢。（圖／ETtoday資料照）

誇張的是，詹、黃2人逼羅姓少年吃狗屎、喝狗尿，長期凌虐下，導致羅姓少年右腳第2至4腳趾截肢、右手中指電擊傷等傷害。事後，檢警調查發現，除了羅姓少年之外，還有另名林姓員工也遭凌虐，經過1年多的訴訟，詹、黃各被判11年10月、8年8月徒刑定讞。

二審法官認為，羅姓少年右腳2至4趾壞疽截肢、右手中指電擊傷等傷害，其傷勢均難認已達刑法所定重傷害之程度，因此一審認定羅姓少年所受傷害屬重傷害，稍嫌速斷。不過，如此一來，羅姓少年就不符合被害者保護協會中的重傷害補助資格，無法獲得補助。

羅母說，兒子受傷的這段日子，她被沉重的醫療費用壓得喘不過氣，還好有社會處及其他社福單位援助。令她意外的是，去年底還收到屏東監獄10名收容人透過《自由時報》轉交信件，一打開是郵政匯票，算了算有1萬6000元。

一名黃姓收容人在信中寫說，他們在看到羅姓少年的遭遇後，很想予以幫助，於是省下獄中打工的零用錢，集資表達關心，讓羅母看了相當感動。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
大馬女神爆染新冠肺炎　密切接觸患者「4天後才確診」
人妻找親妹幫忙代孕　老公想「真槍上陣」：這樣比較省錢
快訊／台中2車對撞「車頭全毀」　4人受傷緊急送醫
手機號碼20年沒換「卻等到了他」　網笑：我也是
具俊曄住首爾豪宅區！「漢江第一排」房價曝光
弟妹朱芯儀罹乳癌！賈靜雯暖心首發聲
台股連2日暴跌近千點！　金管會3點回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中瓦斯小貨車對撞休旅車！車頭全毀4人受傷緊急送醫

快訊／五楊高架4車撞成一團　貨車22歲駕駛一度受困…2人送醫

17歲少年被電擊逼吞狗屎！創傷住進精神科　10收容人獄中集資送暖

國三連環車禍撞死25歲工程人員！特斯拉、寶馬男交保　現場慘況曝

他領1千萬準備洗錢！途中遭強盜集團「搶劫踹下車」…狼狽報案

私密照外流報案畫面曝！謝忻粉紅外套搭牛仔褲　心急求助派出所

快訊／北投分局所長「涉詐領津貼」遭檢舉　全案貪汙罪送辦　

謝忻私密照2820張全套外流！警找上攝影公司　追2.3G毛片真相

林秉樞涉冒充國安高層P圖洗錢案　高檢署駁回再議「不起訴確定」

台中惡火6死者身分全部確認　DNA檢驗完成將核發死亡證明

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

《二十五，二十一》金泰梨奪金遭疑「搶來的」　裁判飆金句：想看支持的選手獲勝，請去看電影

《Running Man》集體確診時「宋智孝不知道」　金鍾國靠運動「鼻塞好了」...嗅覺也沒了！

快訊／台中瓦斯小貨車對撞休旅車！車頭全毀4人受傷緊急送醫

快訊／五楊高架4車撞成一團　貨車22歲駕駛一度受困…2人送醫

17歲少年被電擊逼吞狗屎！創傷住進精神科　10收容人獄中集資送暖

國三連環車禍撞死25歲工程人員！特斯拉、寶馬男交保　現場慘況曝

他領1千萬準備洗錢！途中遭強盜集團「搶劫踹下車」…狼狽報案

私密照外流報案畫面曝！謝忻粉紅外套搭牛仔褲　心急求助派出所

快訊／北投分局所長「涉詐領津貼」遭檢舉　全案貪汙罪送辦　

謝忻私密照2820張全套外流！警找上攝影公司　追2.3G毛片真相

林秉樞涉冒充國安高層P圖洗錢案　高檢署駁回再議「不起訴確定」

台中惡火6死者身分全部確認　DNA檢驗完成將核發死亡證明

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉！網傻「差好多」　本人回應了

亞泥擬配3.4元現金股利　殖利率逾7%

絲竹樂傳奇！全國音樂賽苗栗3校奪特優　邁向「三級國樂之都」　　　

航海王長榮2月營收創歷史次高　法人看好新船下水挹注營運

換黑油店家灌超量700cc！新車噴濃煙、油流滿地　他崩潰：才騎300km

快訊／台中瓦斯小貨車對撞休旅車！車頭全毀4人受傷緊急送醫

拍照怎麼笑最好看？每天花2分鐘咬吸管　笑容馬上漂亮三倍

快訊／五楊高架4車撞成一團　貨車22歲駕駛一度受困…2人送醫

大馬女神爆染新冠肺炎...現況曝光！　密切接觸患者「4天後才確診」

一天尿尿20次！醫見詭異物「直頂她膀胱」　驚喊：有17公分

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

社會熱門新聞

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

網爆「台中6死縱火犯」殺女童臟器外露　檢方回應了

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

北捷車燈來自「淘寶」　包商詐223萬

台中6死惡火　女房東擁千萬房產愛囤物

特斯拉「自動駕駛」撞工程車！男工人放三角錐遭BMW撞飛亡

謝忻私密照2820張全套外流！警找上攝影公司

新店外送員迴轉撞直行騎士　2人命危送醫

快訊／北投分局所長「涉詐領津貼」　貪汙罪送辦

愛車救墜樓男被砸凹！還被開60元停車單　車主傻眼

惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

即／國道1號連環車禍　1車翻覆釀2傷

剛走出診所！洗腎女突昏倒　丈夫閃不過當場輾死她

快訊／台南後指部軍官涉弊！廉政署動員搜索

更多熱門

相關新聞

65歲以上打新冠疫苗　彰化加碼送500元禮券

65歲以上打新冠疫苗　彰化加碼送500元禮券

彰化縣接種COVID-19疫苗，第一、二劑各年齡層的施打率都高於80%，為了增加民眾施打意願，彰化縣政府自3月10日起至4月10日提供65歲以上長者完成接種第一、二、三(追加)劑者，加碼送500元禮券，以提升疫苗覆蓋率。

進出40年的道路被封　居民抗議

進出40年的道路被封　居民抗議

助青年返鄉！免費輔導線上銷售 　好食好事創生計畫受好評

助青年返鄉！免費輔導線上銷售 　好食好事創生計畫受好評

聲援烏克蘭　彰化市長捐出1月所得

聲援烏克蘭　彰化市長捐出1月所得

彰化振興加碼登錄　將送2戶青年住宅

彰化振興加碼登錄　將送2戶青年住宅

關鍵字：

監獄收容人彰化集資BB彈狗屎電擊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

朱芯儀證實「罹患乳癌」！4個月前照鏡發現胸部異樣

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

起底大S 20年前分手原因！

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

大S老公當年有多紅？「這1首歌」全台灣人都會唱

具俊曄分手23年變了！

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面