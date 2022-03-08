17歲少年被電擊逼吞狗屎！創傷住進精神科　10收容人獄中集資送暖

▲監獄收容人集資援助被凌虐羅姓少年。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名羅姓少年2020年打工卻遭老闆發洩凌虐，不僅被逼吃狗屎、喝狗尿，全身還被掃射近600發的BB彈孔，導致3指截肢，罹患創傷症候群，在半年前住進精神科醫院治療。羅母感謝社福單位這段日子以來的援助，沒想到日前還收到來自屏東監獄10名收容人集資的1萬6000元匯票，讓她感動莫名。

案發時，羅姓少年還是17歲少年，為了減輕家中負擔，在人力仲介介紹下，為從事太陽能鋼構組裝工程的男子詹祐承、黃佳緯工作，不料詹、黃竟對少年施虐，不僅自製電擊刑具，還拿空氣槍狂射把他當槍靶，狂射500多發BB彈，讓羅姓少年胸部、肚子、手、腳等滿是彈痕。

▲羅姓少年被凌虐，傷勢嚴重，導致3指截肢。（圖／ETtoday資料照）

誇張的是，詹、黃2人逼羅姓少年吃狗屎、喝狗尿，長期凌虐下，導致羅姓少年右腳第2至4腳趾截肢、右手中指電擊傷等傷害。事後，檢警調查發現，除了羅姓少年之外，還有另名林姓員工也遭凌虐，經過1年多的訴訟，詹、黃各被判11年10月、8年8月徒刑定讞。

二審法官認為，羅姓少年右腳2至4趾壞疽截肢、右手中指電擊傷等傷害，其傷勢均難認已達刑法所定重傷害之程度，因此一審認定羅姓少年所受傷害屬重傷害，稍嫌速斷。不過，如此一來，羅姓少年就不符合被害者保護協會中的重傷害補助資格，無法獲得補助。

羅母說，兒子受傷的這段日子，她被沉重的醫療費用壓得喘不過氣，還好有社會處及其他社福單位援助。令她意外的是，去年底還收到屏東監獄10名收容人透過《自由時報》轉交信件，一打開是郵政匯票，算了算有1萬6000元。

一名黃姓收容人在信中寫說，他們在看到羅姓少年的遭遇後，很想予以幫助，於是省下獄中打工的零用錢，集資表達關心，讓羅母看了相當感動。